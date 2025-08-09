Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tai nạn lao động, một người bị vùi lấp tử vong

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc thi công tường chắn sạt lở thuộc dự án đường trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), ông N.V.Q. bị đất sạt lở vùi lấp, tử vong.

Sáng 9/8, lãnh đạo UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 8h15 cùng ngày, ông N.V.Q. (57 tuổi, trú Phú Long 2, xã Vạn Tường, là lao động tự do) khi đang làm việc tại dự án đường trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường do Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư (Nhà thầu DOTHICO Quảng Ngãi thi công) thì bị đất sạt lở vùi lấp.

Sau khi xảy ra vụ việc, các công nhân và người dân ở gần đó đã khẩn trương cứu nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Bình Sơn (khu vực xã Vạn Tường). Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

b2203c131c43941dcd52.jpg
Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông N.V.Q. đã tử vong.

Hiện Công an xã Vạn Tường, Tổ điều tra Khu vực 1, Viện kiểm sát đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân ra vụ tai nạn.

Được biết, dự án đường trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường có tổng mức đầu tư gần 398 tỷ đồng, dài 9,6km và rộng 6 làn xe. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2014.

Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2018. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều vướng mắc, nhất khâu giải phóng mặt bằng, dẫn đến phải điều chỉnh tiến độ nhiều lần.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
#tai nạn lao động #Quảng Ngãi #đất sạt lở #dự án đường Vạn Tường #thi công xây dựng #tai nạn công nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục