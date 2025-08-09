Tai nạn lao động, một người bị vùi lấp tử vong

TPO - Trong lúc thi công tường chắn sạt lở thuộc dự án đường trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), ông N.V.Q. bị đất sạt lở vùi lấp, tử vong.

Sáng 9/8, lãnh đạo UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 8h15 cùng ngày, ông N.V.Q. (57 tuổi, trú Phú Long 2, xã Vạn Tường, là lao động tự do) khi đang làm việc tại dự án đường trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường do Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư (Nhà thầu DOTHICO Quảng Ngãi thi công) thì bị đất sạt lở vùi lấp.

Sau khi xảy ra vụ việc, các công nhân và người dân ở gần đó đã khẩn trương cứu nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Bình Sơn (khu vực xã Vạn Tường). Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Hiện Công an xã Vạn Tường, Tổ điều tra Khu vực 1, Viện kiểm sát đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân ra vụ tai nạn.

Được biết, dự án đường trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường có tổng mức đầu tư gần 398 tỷ đồng, dài 9,6km và rộng 6 làn xe. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2014.

Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2018. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều vướng mắc, nhất khâu giải phóng mặt bằng, dẫn đến phải điều chỉnh tiến độ nhiều lần.