Tài xế và du khách hợp sức đào bới, cứu bé trai bị cát vùi ở Côn Đảo

Bé trai 11 tuổi ở Đặc khu Côn Đảo bị cát sụp vùi lấp khi chơi thoát nạn nhờ sự phối hợp cứu hộ kịp thời của tài xế taxi Lê Văn Tý Hon và một du khách.

Ngày 8-8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người hợp sức đào bới khẩn trương, giải cứu một bé trai bị cát vùi lấp khi vui chơi tại Côn Đảo, khiến nhiều người thót tim.

Được biết, sự việc xảy ra tại khu phố 5, Đặc khu Côn Đảo. Cụ thể, chiều 6-8, tại bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân, bé trai cùng 3 bạn chơi gần một hố cát có kích thước khoảng 2 m mỗi chiều, được người dân đào sẵn từ trước. Trong lúc nô đùa, các em dùng tay bới thêm cát rồi chui vào bên trong, dẫn tới sụp bờ.

Tài xế Tí Hon cùng du khách và nhóm bạn cũng thi nhau bới cát tìm đứa bé 11 tuổi bị vùi lấp bên dưới

Khi em chui xuống hố, phần bờ cát bị yếu do mưa đã bất ngờ sụp xuống, vùi lấp nạn nhân ở độ sâu hơn 1 m. Phát hiện bạn bị mắc kẹt, nhóm trẻ hô hoán kêu người lớn ứng cứu.

Đang ngồi trong taxi chờ khách gần đó, anh Lê Văn Tí Hon (38 tuổi, quê An Giang, lái taxi điện tại Côn Đảo) ban đầu nghĩ các em gặp rắn. Tuy nhiên, khi được một nữ du khách báo tin có cháu bé bị cát vùi, anh lập tức chạy tới.

Dưới hố lúc này, một thanh niên đang dùng tay và xẻng đào theo hướng dẫn của nhóm trẻ. Người phụ nữ cũng vô cùng sốt sắng gọi thêm người cứu bé; những đứa trẻ đi cùng chạy hốt hoảng gọi thêm người cứu và chỉ đúng vị trí bạn bị nạn.

Khoảnh khắc cứu được bé trai lên khiến mọi người thở phào

Anh Tí Hon lao xuống, cầm xẻng hỗ trợ. Khi đào sâu tới vị trí bé trai, anh bỏ xẻng, dùng tay bới từng lớp cát và hô hoán người phụ giúp. Chỉ hơn 2 phút sau, anh Tí Hon và nam du khách kéo được bé trai lên trong tình trạng tỉnh táo.

Sau khi đoạn video về vụ cứu hộ được chia sẻ trên mạng xã hội, anh nhận nhiều lời hỏi thăm, chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp.

Được biết hiện bé trai đã ổn định sức khoẻ, sau vụ việc em được đưa về nhà để thông báo với gia đình.