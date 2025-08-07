'Hạn bà chằn' ở TPHCM kết thúc, Biển Đông sắp đón vùng áp thấp mới

TPHCM và khu vực Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ bắt đầu gia tăng mưa giông. Đợt nắng nóng giữa mùa mưa hay còn gọi là 'hạn bà chằn' đang dần kết thúc. Biển Đông sắp có áp thấp mới.

Từ đầu tháng 8 đến nay, người dân ở TPHCM và khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên trải qua thời kỳ nắng nóng rát rạt dù đang giữa mùa mưa, nhiệt độ nhiều ngày đến 36 độ. Đợt nắng nóng này theo cách gọi dân gian là "hạn bà chằn". Tuy nhiên, từ chiều tối nay (7/8), những khu vực này bắt đầu xuất hiện mưa giông nhiều nơi, có khả năng mưa lớn cục bộ.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, hình thế thời tiết gây mưa lớn là do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu - trung bình, từ 10/8 xu hướng mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc qua Bắc Trung Bộ. Vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông đảo Lu-dông (Philippines) di chuyển dần vào khu vực Biển Đông.

TPHCM sắp có nhiều ngày mưa lớn, nguy cơ ngập úng. Ảnh: Nguyễn Huế

Từ ngày 9-11/8, khu vực TPHCM sẽ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 90mm.

Đồng thời, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng dự báo, chiều tối và đêm nay (7/8), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Chiều tối và tối cùng ngày, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, hiện tượng nắng nóng ở TPHCM và Nam Bộ mấy ngày qua là do áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam, trên cao áp cao Tây Thái Bình Dương bao trùm ngay khu vực Nam Bộ. Những hệ thống thời tiết này làm cho gió Tây Nam không mạnh lên được, bốc hơi bị hạn chế, mây ít, nắng nhiều gây nên tình trạng nắng nóng. Theo ông Quyết, hằng năm, tại các tỉnh thành Nam Bộ vẫn xảy ra một số đợt giảm mưa ngay trong mùa mưa, thường vào tháng 7 và tháng 8. Mỗi đợt kéo dài từ 5-7 ngày, có khi lên tới 10 ngày, người dân gọi là "hạn bà chằn". Do đó đợt giảm mưa, nắng nóng này tại Nam Bộ là không bất thường.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết đang nắng nóng chuyển sang mưa giông mạnh thường kéo theo sự thay đổi nhiệt mạnh nên dễ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chính quyền và người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, vòi rồng…

Vùng áp thấp sắp di chuyển vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (7/8), một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Lu-dông (Philippines). Hồi 13h có vị trí ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 122,5-123,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24h tới, vùng áp thấp này có khả năng di chuyển vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên từ ngày 8/8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Ngoài ra, đêm 7/8 và ngày 8/8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh; vùng biển ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.