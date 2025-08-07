Sau nhiều năm, bệnh viện 1.500 giường ở Bình Dương sắp vận hành

TPO - Theo kế hoạch, giữa năm 2026, Bệnh viện 1.500 giường phía Đông Bắc TPHCM sẽ chính thức đưa vào vận hành. Đây là một trong những bệnh viện tuyến cuối, được tăng cường nhân lực, trang thiết bị hiện đại, chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân trong khu vực.

Ngày 7/8, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, TS.BS Lê Ngọc Long – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết, đơn vị vừa tiếp đoàn lãnh đạo của Sở Y tế TPHCM do PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở làm trưởng đoàn. Buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nhằm định hướng phát triển cho đơn vị trong giai đoạn mới, sau khi chính thức sáp nhập về Sở Y tế TPHCM.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cùng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương bàn về kế hoạch chuyển tiếp sang cơ sở mới quy mô 1.500 giường (công trình đang trong giai đoạn hoàn thành), đảm bảo quá trình di dời được thực hiện an toàn, hiệu quả và không gián đoạn hoạt động.

Cùng với việc chuẩn bị công tác di dời đến trụ sở mới, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đề nghị bệnh viện vẫn phải tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hiện hữu, duy trì chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh triển khai kỹ thuật mới và mở rộng các dịch vụ chuyên sâu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

TS.BS Lê Ngọc Long - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương báo cáo với đoàn công tác của Sở Y tế TPHCM về tình hình hoạt động

Công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cơ sở mới, còn được gọi là Bệnh viện 1.500 giường

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ hệ thống y tế TPHCM, đặc biệt trong công tác đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu.

Trong thời gian tới, Hội đồng tư vấn chuyên môn, quy tụ các chuyên gia đầu ngành của TPHCM sẽ đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo. Việc tích hợp Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vào mạng lưới y tế TPHCM sẽ mở ra cơ hội nâng tầm chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển bứt phá chung của ngành y tế.

Theo kế hoạch, vào quý III/2026, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cơ sở mới sẽ chính thức vận hành. Việc bệnh viện sáp nhập vào Sở Y tế TPHCM không chỉ giúp nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn mà còn là tiền đề để đơn vị này tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững, khẳng định vị thế là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín của khu vực.

Trước tình trạng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương hiện hữu đã cũ và xuống cấp, vào năm 2014, tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) khởi công xây dựng công trình Bệnh viện 1.500 giường với 19 tầng, vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Công trình bệnh viện được xây dựng nằm ở góc đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐX 082 thuộc phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nay là phường Chánh Hiệp, TPHCM.

Công trình sau đó bị gián đoạn do vướng thủ tục về nhà thầu, giải phóng mặt bằng. Đầu năm 2019, dự án khởi động lại, bất ngờ dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, ảnh hưởng đến tiến độ. Do thời gian kéo dài, một số hạng mục không còn phù hợp cần phải điều chỉnh để đáp ứng chuyên môn.

Trên hai tòa tháp của bệnh viện có bãi đáp trực thăng

Phần hạ tầng của bệnh viện cơ bản hoàn thành

Tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) “sốt ruột” với công trình về đích muộn, đã chỉ đạo tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, gói thầu số 1 gồm thi công, cung cấp và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật đã đạt khoảng 95% khối lượng. Các phần việc còn lại chủ yếu là lắp thiết bị đầu cuối như camera, hệ thống cơ điện. Dự kiến hoàn thành trong quý IV/2025.

Gói thầu số 2 về hệ thống khí y tế và vận chuyển mẫu bệnh phẩm đã hoàn thành phần xây dựng. Thiết bị đầu cuối sẽ được lắp sau khi hoàn thiện phòng mổ và các hạng mục liên quan. Công trình dự kiến hoàn tất đồng bộ vào cuối năm 2025.

Theo kế hoạch, quý II/2025 sẽ hoàn tất phê duyệt dự toán và ký hợp đồng thi công phần điều hòa không khí, thông gió. Quý IV/2025 sẽ hoàn tất thi công, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao. Từ quý I đến quý III/2026, dự án sẽ thực hiện thanh toán và quyết toán.

Trước đó do thi công chậm tiến độ, một đơn vị bị xử lý chấm dứt hợp đồng giữa chừng. Cụ thể, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án có giá trị hơn 349,689 tỷ đồng do Liên danh Công ty CP Cơ điện lạnh Nam Thịnh - Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Việt Nam thực hiện từ năm 2020, thời gian thực hiện 240 ngày, nhưng chậm tiến độ (đạt hơn 30% khối lượng hợp đồng, khối lượng công việc còn lại chủ yếu là phần lắp đặt thiết bị). Sau nhiều lần đôn đốc, tháng 6/2024, UBND tỉnh Bình Dương đã chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng với Công ty CP Cơ điện lạnh Nam Thịnh.