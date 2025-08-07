TPHCM: Xe khách tăng giá không quá 40% dịp lễ 2/9

TPO - Các bến xe liên tỉnh lớn tại TPHCM dự báo lượng hành khách dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ tăng nhẹ, không xảy ra đột biến so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vé xe khách đi các tỉnh được điều chỉnh tăng nhưng không vượt quá 40% so với ngày thường.

Ngày 7/8, Bến xe Miền Tây (TPHCM) vừa ban hành kế hoạch phục vụ hành khách dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, trong dịp nghỉ lễ sắp tới, bến xe Miền Tây dự báo lượng xe tăng hơn 5% và hành khách tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2024. Dự báo ngày cao điểm là ngày 30/8 (thứ bảy), hành khách xuất bến có thể đạt 65.500 khách/ngày và lượng xe xuất bến đạt 2.250 xe/ngày.

Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Bến xe Miền Tây bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Hành khách có nhu cầu mua vé liên hệ số điện thoại hoặc vào trang web của Bến xe Miền Tây để được hướng dẫn.

Về phương án giá vé, các đơn vị vận tải kê khai điều chỉnh tăng giá vé (để đảm bảo bù đắp chi phí khi quay vòng xe - không có khách nhằm phục vụ tăng cường giải tỏa hành khách) phải gửi hồ sơ kê khai điều chỉnh giá vé (nếu có) về Sở Xây dựng các địa phương để được chấp thuận theo quy định và gửi đến Bến xe Miền Tây để niêm yết tại các quầy vé và bán vé cho hành khách.

Hành khách tại bến xe Miền Tây (TPHCM). Ảnh: Hữu Huy

Theo Bến xe Miền Tây, các tuyến xe thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong 2 ngày. Đối với các tuyến khu vực Tây Nguyên, mức tăng giá và thời điểm tăng theo kế hoạch phục vụ lễ của bến xe Miền Đông.

Với các tuyến đường khu vực Đông Nam bộ, miền Trung, miền Bắc..., mức tăng giá và thời điểm tăng giá theo kế hoạch phục vụ lễ của Bến xe Miền Đông mới.

Bến xe Miền Tây sẽ phối hợp cùng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Đồng Nai phân luồng giao thông trục đường Quốc lộ 1, cao tốc TPHCM - Trung Lương – Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận và cao tốc TPHCM - Long Thành – Dầu Giây trong các ngày dịp lễ. Bến xe cũng đề nghị Sở Xây dựng xét cấp cho bến xe 100 phù hiệu xe chạy tuyến cố định tăng cường (50 phù hiệu đối với xe chạy cự ly từ 300km trở xuống và 50 phù hiệu đối với xe chạy cự ly lớn hơn 300km) để cấp cho các xe tăng cường giải tỏa hành khách, đồng thời hỗ trợ tăng cường xe buýt cho bến xe để kịp thời giải tỏa hành khách vào các ngày cao điểm.

Trong khi đó, Bến xe Miền Đông (TPHCM) dự báo lượng hành khách qua bến trong kỳ nghỉ 2/9 có thể đạt hơn 55.800 người, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ.

Bến xe Miền Đông đề nghị các đơn vị vận tải hạn chế điều chỉnh tăng giá cước trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 nhằm hỗ trợ người dân đi lại thuận lợi. Trường hợp cần thiết phải kê khai tăng giá để bù đắp chi phí chiều quay đầu không có khách, đơn vị vận tải phải tuân thủ đúng quy định, chỉ được điều chỉnh trong 2 ngày cao điểm (dự kiến 29 và 30/8), với mức tăng không vượt quá 40% so với giá ngày thường.

Các doanh nghiệp vận tải phải gửi hồ sơ kê khai và bảng niêm yết giá vé về Phòng Kế hoạch Vận tải trước ít nhất 5 ngày để Bến xe phối hợp kiểm tra, đảm bảo công khai minh bạch thông tin cho hành khách.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết, căn cứ tình hình thực tế, Tổng Công ty Samco (đơn vị vận hành Bến xe Miền Đông mới) dự kiến trong đợt lễ Quốc khánh 2/9, lượng hành khách qua bến sẽ tăng 27%, phương tiện tăng 18% so với cùng kỳ và chủ yếu tập trung vào các tuyến đường ngắn (từ Đà Nẵng trở vào TPHCM).

Cụ thể, trong kỳ nghỉ 2/9, lượng hành khách qua Bến xe Miền Đông mới có thể đạt khoảng 53.800 người. Trong đó, ngày cao điểm nhất là ngày 30/8, dự báo sẽ có khoảng 15.100 hành khách đến bến.

Đơn vị vận hành Bến xe Miền Đông mới cũng khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ lễ Quốc khánh 2/9. Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo bù đắp chi phí khi quay vòng xe (không có khách) phục vụ tăng cường giải tỏa hành khách, thì thời gian dự kiến điều chỉnh tối đa trong 2 ngày (từ ngày 29/8 đến hết ngày 30/8).

Dự kiến mức điều chỉnh giá vé khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Đồng Nai và khu vực Miền Tây điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường.