Kẹt xe đến 5 nhịp đèn đỏ, người dân mong cầu vượt Bốn Xã từng ngày

Phạm Nguyễn

TPO - Nằm giữa hai quận Bình Tân cũ và quận Tân Phú cũ (TPHCM), ngã tư Bốn Xã từ lâu đã được xem là một trong những điểm nóng ùn tắc ở cửa ngõ phía Tây TPHCM.

tp-2.jpg
Ngã Tư Bốn Xã là nút giao giữa các tuyến đường quan trọng như Thoại Ngọc Hầu, Hương Lộ 2, Lê Văn Quới, Hòa Bình, Bình Long và Phan Anh, thuộc địa phận hai quận Tân Phú và Bình Tân.
tp-3.jpg
Đây là một điểm giao thông quan trọng, kết nối các khu vực lân cận, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội cho cả hai quận.
tp-5.jpg
Nút giao hay ngã tư Bốn Xã trước đây nằm giữa 4 xã Phú Thọ Hòa, Tân Thới Hòa, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, từng thuộc huyện Bình Chánh và quận Tân Bình.
4.jpg
Với lưu lượng phương tiện dày đặc mỗi ngày, tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này kéo dài đã nhiều năm, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.
tp-6.jpg
Nút giao Lê Văn Quới (hướng về quận Tân Phú cũ) - Hương Lộ 2 (hướng Quốc lộ 1A) luôn dày đặc phương tiện.
tp-7.jpg
Người dân thường xuyên phải chờ 4 - 5 lượt đèn đỏ mới có thể di chuyển qua nút giao.
tp-8.jpg
"Ngã tư này va quẹt giao thông là chuyện như cơm bữa", ông Lý Quốc Toàn (ngụ đường Hoà Bình) chia sẻ.
tp-9.jpg
Nhiều tài xế chia sẻ, vào giờ cao điểm, xe phải nhích từng chút một, có khi phải đứng chờ 5 nhịp đèn đỏ mới đi qua được.
11.jpg
Để giải quyết tình trạng này, Sở Xây dựng TPHCM cho biết trong quý 4.2025 sẽ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư cho hai công trình trọng điểm. Trong đó, có dự án cầu vượt tại nút giao thông ngã tư Bốn Xã.

Theo kế hoạch, cầu vượt này sẽ được thiết kế 4 làn xe, kết hợp với đảo trung tâm hình elip, chạy theo trục đường Hòa Bình - Lê Văn Quới. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 2.464 tỉ đồng. Nếu được thông qua đúng tiến độ, dự án sẽ khởi công vào khoảng quý 2 đến quý 3 năm 2027, sau khi hoàn tất mặt bằng và hoàn thành trong vòng 12 đến 15 tháng thi công.

Việc xây dựng cầu vượt không chỉ kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt giao thông tại khu vực ngã tư Bốn Xã mà còn góp phần kết nối, lưu thông hiệu quả hơn giữa các khu vực phía Tây với trung tâm thành phố. Người dân khu vực này cũng đang từng ngày trông chờ dự án được triển khai sớm để chấm dứt tình trạng ùn tắc triền miên, vốn đã trở thành nỗi ám ảnh nhiều năm qua.

Phạm Nguyễn
#Ngã tư Bốn Xã: Nút thắt ùn tắc tại cửa ngõ TPHCM

