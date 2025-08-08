Kẹt xe đến 5 nhịp đèn đỏ, người dân mong cầu vượt Bốn Xã từng ngày

Theo kế hoạch, cầu vượt này sẽ được thiết kế 4 làn xe, kết hợp với đảo trung tâm hình elip, chạy theo trục đường Hòa Bình - Lê Văn Quới. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 2.464 tỉ đồng. Nếu được thông qua đúng tiến độ, dự án sẽ khởi công vào khoảng quý 2 đến quý 3 năm 2027, sau khi hoàn tất mặt bằng và hoàn thành trong vòng 12 đến 15 tháng thi công.

Việc xây dựng cầu vượt không chỉ kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt giao thông tại khu vực ngã tư Bốn Xã mà còn góp phần kết nối, lưu thông hiệu quả hơn giữa các khu vực phía Tây với trung tâm thành phố. Người dân khu vực này cũng đang từng ngày trông chờ dự án được triển khai sớm để chấm dứt tình trạng ùn tắc triền miên, vốn đã trở thành nỗi ám ảnh nhiều năm qua.