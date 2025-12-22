Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hải Phòng: 7 ô tô va chạm liên hoàn trên quốc lộ, 2 người tử vong tại chỗ

Nguyễn Hoàn
TPO - Vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô tải, xe đầu kéo và ô tô cá nhân trên quốc lộ 5, thuộc địa phận phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) chiều 22/12, khiến 2 người tử vong, quốc lộ ùn tắc kéo dài.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h hôm nay, tại km46+500 trên quốc lộ 5, đoạn qua địa phận phường Tứ Minh (TP Hải Phòng).

Thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô đầu kéo BKS 15C-132.xx do anh N.V.T (SN 1974, trú xã Lai Khê) điều khiển, khi lưu thông theo hướng Hà Nội – Hải Phòng, đã đâm vào đuôi ô tô BKS 14C-225.xx do anh N.V.K điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe 14C-225.xx lao về phía trước, đâm vào ô tô BKS 34A-977.xx. Sau đó, ô tô 34A-977.xx bị đẩy lao tiếp và va chạm liên hoàn với ba ô tô khác.

dab09525-56d8-49e3-8837-b60f4f58eee5.jpg
498e8ce6-32c9-48d0-aa9c-e1b5b525bb7d.jpg
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 5 chiều 22/12.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn kể trên khiến tài xế xe tải mang BKS 15H.142xx và anh L.C.B (ngồi trên ô tô 34A-977xx) tử vong tại chỗ.

Vụ việc làm 7 ô tô bị hư hỏng. Tuyến quốc lộ 5, đoạn qua phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) ùn tắc kéo dài.

ea187a8b-3ef1-4bf8-b6c6-6afffdb4efa4.jpg
Vụ tai nạn khiến quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, phối hợp với người dân đưa người gặp nạn vào bệnh viện cấp cứu, hướng dẫn phân luồng giao thông.

Cảnh sát cũng tiến hành phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nguyễn Hoàn
