Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Giám đốc một công ty ở Thái Nguyên bị khai trừ Đảng

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với ông Nguyễn Thế Đại, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Hội An. Ông Nguyễn Thế Đại đã bị cơ quan CSĐT khởi tố bị can về tội trốn thuế.

Chiều 22/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thế Đại, Bí thư Chi bộ Hội An, nhiệm kỳ 2025-2027, thuộc Đảng bộ xã La Bằng.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, với cương vị là Bí thư Chi bộ Hội An, Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Đại Từ (cũ), ông Nguyễn Thế Đại, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Hội An đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bị Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thái Nguyên) khởi tố bị can về tội “trốn thuế”.

ky-hop-1-20251222194234.jpg
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên chiều ngày 22/12 (ảnh: TNO)

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thế Đại bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Cũng tại Kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét kết quả giám sát đối với Đảng ủy phường Gia Sàng, Đảng ủy xã Văn Hán và Đảng ủy Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng được giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục hạn chế đã được chỉ ra.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Ủy ban Kiểm tra #khai trừ đảng viên vi phạm #kỷ luật Đảng viên #xử lý kỷ luật đảng viên #khai trừ Đảng #thi hành kỷ luật Đảng viên vi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục