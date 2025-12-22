Giám đốc một công ty ở Thái Nguyên bị khai trừ Đảng

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với ông Nguyễn Thế Đại, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Hội An. Ông Nguyễn Thế Đại đã bị cơ quan CSĐT khởi tố bị can về tội trốn thuế.

Chiều 22/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thế Đại, Bí thư Chi bộ Hội An, nhiệm kỳ 2025-2027, thuộc Đảng bộ xã La Bằng.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, với cương vị là Bí thư Chi bộ Hội An, Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Đại Từ (cũ), ông Nguyễn Thế Đại, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Hội An đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bị Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thái Nguyên) khởi tố bị can về tội “trốn thuế”.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên chiều ngày 22/12 (ảnh: TNO)

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thế Đại bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Cũng tại Kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét kết quả giám sát đối với Đảng ủy phường Gia Sàng, Đảng ủy xã Văn Hán và Đảng ủy Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng được giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục hạn chế đã được chỉ ra.