Xã hội

Google News

Thái Nguyên khẩn cấp xây dựng cầu Gia Bẩy

Thanh Hiếu
TPO - Kết quả kiểm định của cơ quan chuyên môn xác nhận cầu Gia Bẩy không còn đảm bảo an toàn khai thác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với cầu này.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với Dự án xây dựng mới cầu Gia Bẩy.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 617,262 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

Mục đích của dự án là khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai, tăng cường khả năng thoát lũ và bảo đảm an toàn giao thông tại vị trí cầu Gia Bẩy - điểm kết nối giao thông quan trọng ở khu vực trung tâm hành chính tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian triển khai giai đoạn 2025–2026.

dji-0004-9268.jpg
Cầu Gia Bẩy

Được biết, Cầu Gia Bẩy là tuyến huyết mạch nối hai bờ sông Cầu qua khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Trong đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua, cầu Gia Bẩy có dấu hiệu xuống cấp. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn thiết kế thuộc Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải đã triển khai công tác kiểm định cầu.

Các chuyên gia sử dụng thiết bị hiện đại để đánh giá khả năng chịu lực, biến dạng và mức độ an toàn của kết cấu, đánh giá toàn diện từng bộ phận của cầu, từ dầm, trụ đến mố.

Kết quả kiểm định của cơ quan chuyên môn xác nhận cầu không còn đảm bảo an toàn khai thác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không được can thiệp kịp thời.

Thanh Hiếu
