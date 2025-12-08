Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Chiến hạm Trần Hưng Đạo lần đầu tiên tới căn cứ Hải quân Kure

Nguyễn Minh - Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đây là lần thứ hai Tàu 015 - Trần Hưng Đạo thăm xã giao Nhật Bản và là lần đầu tiên thăm Căn cứ Hải quân Kure. Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản hướng tới thập niên tiếp theo.

Tiếp tục hành trình thăm xã giao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, sáng 7/12, Tàu 015 - Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn, đã cập cảng Kure, tỉnh Hiroshima, bắt đầu chuyến thăm xã giao Nhật Bản.

2.jpg
3-copy.jpg
Đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ Tàu 015 chào cảng Kure.

Đại tá Yanagihara - đại diện cho Căn cứ Hải quân Kure, một trong những căn cứ lớn nhất của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản, chủ trì lễ đón đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ Tàu 015 tại cầu cảng. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thái Sơn - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ đón, Đại tá Yanagihara chào mừng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam và Tàu 015 đến thăm Nhật Bản; bày tỏ hy vọng thông qua các hoạt động giao lưu, tiếp xúc trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ đóng góp vào việc phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng hải quân hai nước và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Bày tỏ vinh dự dẫn đầu đoàn công tác Hải quân Việt Nam và Tàu 015 thăm thành phố Kure tươi đẹp, Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam cho biết, chuyến đi lần này gặp nhiều khó khăn do hành trình dài ngày trên biển, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, song các sĩ quan, thủy thủ của Tàu 015 đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm và đến cảng Kure an toàn, đúng kế hoạch đề ra.

4-5890.jpg
Chỉ huy Tàu 015 điều hành tàu cập cảng.

Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ giúp các sĩ quan, thủy thủ của hải quân hai nước hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa của nhau, là cầu nối gắn kết mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, giữa lực lượng vũ trang và hải quân hai nước.

Theo Quân chủng Hải quân, đây là lần thứ hai Tàu 015 - Trần Hưng Đạo thăm xã giao Nhật Bản và là lần đầu tiên thăm Căn cứ Hải quân Kure. Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản hướng tới thập niên tiếp theo mà Bộ Quốc phòng hai nước ký năm 2018, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới; đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
Lễ đón đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam tại Căn cứ Hải quân Kure.
13.jpg
Tàu 015 neo tại cảng Kure.
Nguyễn Minh - Phùng Quang
#Chiến hạm Trần Hưng Đạo lần đầu tiên tới căn cứ Hải quân Kure #Tàu 015 - Trần Hưng Đạo #Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản #hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản #Vùng 4 Hải quân #Hải quân nhân dân Việt Nam

