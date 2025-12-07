Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Ukraine Zelensky báo hiệu tiến triển trong thương lượng với Mỹ

Bình Giang

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết ông vừa có cuộc điện đàm dài và “thực chất” với Đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner – con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.

ap25336518450663.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: AP)

“Ukraine quyết tâm tiếp tục làm việc một cách thiện chí với phía Mỹ để thực sự đạt được hòa bình. Chúng tôi đã thống nhất về các bước đi tiếp theo và hình thức đàm phán với Mỹ”, Tổng thống Zelensky viết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 6/12.

Ông Witkoff và ông Kushner đã có 2 ngày đàm phán với trưởng đoàn đàm phán cấp cao Ukraine Rustem Umerov tại Miami trong tuần này. Hai bên đều gọi đó là “những cuộc thảo luận mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy một lộ trình đáng tin cậy hướng tới nền hòa bình lâu dài và công bằng tại Ukraine”.

Trước đó, ông Witkoff có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này tại Mátxcơva.

Tổng thống Zelensky cho biết đang chờ ông Umerov báo cáo chi tiết trực tiếp với ông tại Kiev.

“Không phải mọi thứ đều có thể thảo luận qua điện thoại, vì vậy chúng tôi cần làm việc chặt chẽ với các trợ lý của mình về những ý tưởng và đề xuất. Cách tiếp cận của chúng tôi là mọi thứ phải khả thi - mọi biện pháp then chốt cho hòa bình, an ninh và tái thiết”, ông Zelensky cho biết thêm.

Trong khi đó, chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt.

Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga vừa gây thiệt hại cho các cơ sở điện lực ở 8 khu vực của Ukraine, gây mất điện diện rộng và buộc các nhà máy điện hạt nhân phải giảm công suất, các quan chức và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết ngày 6/12.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 653 máy bay không người lái và 51 tên lửa vào Ukraine trong đêm. Lực lượng Ukraine đã bắn hạ 585 máy bay không người lái và 30 tên lửa.

Nga tăng cường tấn công vào lĩnh vực năng lượng và hạ tầng của Ukraine trong những tuần gần đây, nhắm vào các nhà máy điện và nút giao đường sắt, khi mùa đông trở nên khắc nghiệt hơn và cuộc xung đột bước sang năm thứ 4.

Cho đến nay các bên vẫn chưa đạt được bước đột phá nào sau các cuộc đàm phán mà Mỹ làm trung gian.

Bình Giang
Reuters
#Ukraine #Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục