Tổng thống Ukraine Zelensky báo hiệu tiến triển trong thương lượng với Mỹ

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết ông vừa có cuộc điện đàm dài và “thực chất” với Đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner – con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: AP)

“Ukraine quyết tâm tiếp tục làm việc một cách thiện chí với phía Mỹ để thực sự đạt được hòa bình. Chúng tôi đã thống nhất về các bước đi tiếp theo và hình thức đàm phán với Mỹ”, Tổng thống Zelensky viết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 6/12.

Ông Witkoff và ông Kushner đã có 2 ngày đàm phán với trưởng đoàn đàm phán cấp cao Ukraine Rustem Umerov tại Miami trong tuần này. Hai bên đều gọi đó là “những cuộc thảo luận mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy một lộ trình đáng tin cậy hướng tới nền hòa bình lâu dài và công bằng tại Ukraine”.

Trước đó, ông Witkoff có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này tại Mátxcơva.

Tổng thống Zelensky cho biết đang chờ ông Umerov báo cáo chi tiết trực tiếp với ông tại Kiev.

“Không phải mọi thứ đều có thể thảo luận qua điện thoại, vì vậy chúng tôi cần làm việc chặt chẽ với các trợ lý của mình về những ý tưởng và đề xuất. Cách tiếp cận của chúng tôi là mọi thứ phải khả thi - mọi biện pháp then chốt cho hòa bình, an ninh và tái thiết”, ông Zelensky cho biết thêm.

Trong khi đó, chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt.

Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga vừa gây thiệt hại cho các cơ sở điện lực ở 8 khu vực của Ukraine, gây mất điện diện rộng và buộc các nhà máy điện hạt nhân phải giảm công suất, các quan chức và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết ngày 6/12.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 653 máy bay không người lái và 51 tên lửa vào Ukraine trong đêm. Lực lượng Ukraine đã bắn hạ 585 máy bay không người lái và 30 tên lửa.

Nga tăng cường tấn công vào lĩnh vực năng lượng và hạ tầng của Ukraine trong những tuần gần đây, nhắm vào các nhà máy điện và nút giao đường sắt, khi mùa đông trở nên khắc nghiệt hơn và cuộc xung đột bước sang năm thứ 4.

Cho đến nay các bên vẫn chưa đạt được bước đột phá nào sau các cuộc đàm phán mà Mỹ làm trung gian.