Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Chiến hạm hiện đại nhất Việt Nam thăm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xuất phát từ quân cảng Cam Ranh, chiến hạm 015-Trần Hưng Đạo sẽ có các hoạt động giao lưu, đối ngoại quốc phòng tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chiều 1/12, Quân chủng Hải quân cho biết, Tàu 015-Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn, đã cập cảng thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) vào sáng cùng ngày.

1.jpg
Tàu 015-Trần Hưng Đạo chuẩn bị cập cảng thành phố Thanh Đảo.

Đây là điểm đến đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm xã giao ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc của Tàu 015 - Trần Hưng Đạo, một trong những chiến hạm hiện đại bậc nhất của Hải quân Việt Nam hiện nay.

Lễ đón Tàu 015 và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam được tổ chức trang trọng tại cầu cảng Thanh Đảo, do đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải thuộc Hải quân Trung Quốc chủ trì. Dự lễ đón có Đại tá Đỗ Trọng Dương - Phó Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Trung Quốc.

Sau lễ đón, các sĩ quan hải quân Trung Quốc đã lên thăm Tàu 015; đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ Tàu 015 lên thăm Tàu Weifang của Hải quân Trung Quốc.

2.jpg
3.jpg
Tổ dây mũi Tàu 015 và lực lượng Hải quân Trung Quốc làm dây neo hỗ trợ tàu cập cảng.

Trong thời gian thăm Trung Quốc, đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ Tàu 015 sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Hạm đội Bắc Hải và chính quyền thành phố Thanh Đảo; tham gia một số hoạt động giao lưu với Hải quân Trung Quốc. Dịp này, Tàu 015 sẽ luyện tập chung trên biển với tàu hải quân Trung Quốc.

Thông qua các hoạt động này, góp phần củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hải quân hai nước nói riêng và Quân đội hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung.

Theo Quân chủng Hải quân, trên hải trình từ quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa, Việt Nam) đến cảng Thanh Đảo (Trung Quốc), mặc dù điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn, song cán bộ, chiến sĩ Tàu 015 đã giữ nghiêm kỷ luật hành quân, đảm bảo trang bị kỹ thuật của tàu hoạt động tốt và hành trình trên biển theo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối.

4.jpg
Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam chào cảng.
5.jpg
Lễ đón Tàu 015 tại cầu cảng Thanh Đảo.
6.jpg
Ban nhạc Hải quân Trung Quốc tham gia lễ đón đoàn công tác và Tàu 015.
7.jpg
Đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc đón đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam.
Nguyễn Minh
#Quân chủng Hải quân #Hải quân nhân dân Việt Nam #Tàu 015 - Trần Hưng Đạo #Lữ đoàn 162 #Vùng 4 Hải quân #đối ngoại quốc phòng #Hải quân Trung Quốc #Hải quân Nhật Bản #Hải quân Hàn Quốc #chiến hạm hiện đại nhất Việt Nam

Cùng chuyên mục