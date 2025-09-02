Toàn cảnh cuộc diễu binh hùng hậu trên biển của chiến hạm, tàu ngầm Việt Nam

Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển, trên Tàu chỉ huy 015 - Trần Hưng Đạo, có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị đại diện cho các lực lượng tham gia diễu binh.
Cùng thời điểm diễn ra nghi lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình, các biên đội tàu, máy bay tham gia diễu binh đã tổ chức chào cờ Tổ quốc trên biển. Hình ảnh Quốc kỳ tung bay trên biển là biểu tượng bất khuất của ý chí, niềm tự hào dân tộc, khẳng định trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh. Ở đội hình chào cờ, các biên đội tàu đi thành hai hàng dọc, chính giữa, trên cùng là Tàu chỉ huy 015.
Tiếp đó, Tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh trên biển, theo thứ tự: duyệt biên đội máy bay thủy phi cơ DHC-6, trực thăng săn ngầm Ka-28 và biên đội tàu cứu hộ đa năng, tàu bổ trợ của Hải quân nhân dân Việt Nam; duyệt biên đội tàu Hải đội Dân quân thường trực.
Kế tiếp là duyệt các biên đội tàu tuần tra SPA-4207 của Bộ đội Biên phòng; tàu tuần tra đa năng lớp DN-2000 của Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam; tàu pháo TT-400T, tàu tên lửa 12418, 1241RE, tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 và tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Để khẳng định khả năng hiệp đồng chặt chẽ, bản lĩnh làm chủ vùng biển, vùng trời của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên biển, sau khi tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh, các biên đội bắt đầu triển khai đội hình trên biển, theo hình chữ A, chữ V và quả trám.
Theo Quân chủng Hải quân, diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển đã tạo nên một bức tranh hùng tráng, thể hiện sức mạnh tổng hợp của thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào, là động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên biển tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, vững bước trong thời đại mới.