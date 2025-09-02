Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Toàn cảnh cuộc diễu binh hùng hậu trên biển của chiến hạm, tàu ngầm Việt Nam

TPO - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cùng với chương trình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, sáng nay, tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.

Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển, trên Tàu chỉ huy 015 - Trần Hưng Đạo, có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị đại diện cho các lực lượng tham gia diễu binh.

tp-tieu-ban-to-chuc-dieu-binh-tren-bien-kiem-tra-cac-bien-doi-tham-gia-dieu-binh.jpg
Tiểu ban Tổ chức diễu binh trên biển kiểm tra các biên đội tham gia diễu binh, từ Tàu chỉ huy 015 - Trần Hưng Đạo.

Cùng thời điểm diễn ra nghi lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình, các biên đội tàu, máy bay tham gia diễu binh đã tổ chức chào cờ Tổ quốc trên biển. Hình ảnh Quốc kỳ tung bay trên biển là biểu tượng bất khuất của ý chí, niềm tự hào dân tộc, khẳng định trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh. Ở đội hình chào cờ, các biên đội tàu đi thành hai hàng dọc, chính giữa, trên cùng là Tàu chỉ huy 015.

Tiếp đó, Tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh trên biển, theo thứ tự: duyệt biên đội máy bay thủy phi cơ DHC-6, trực thăng săn ngầm Ka-28 và biên đội tàu cứu hộ đa năng, tàu bổ trợ của Hải quân nhân dân Việt Nam; duyệt biên đội tàu Hải đội Dân quân thường trực.

Kế tiếp là duyệt các biên đội tàu tuần tra SPA-4207 của Bộ đội Biên phòng; tàu tuần tra đa năng lớp DN-2000 của Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam; tàu pháo TT-400T, tàu tên lửa 12418, 1241RE, tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 và tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân nhân dân Việt Nam.

tp-a80-8.jpg
tp-a80-9.jpg
tp-a80.jpg
Đội hình diễu binh trên biển chào cờ Tổ quốc.

Để khẳng định khả năng hiệp đồng chặt chẽ, bản lĩnh làm chủ vùng biển, vùng trời của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên biển, sau khi tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh, các biên đội bắt đầu triển khai đội hình trên biển, theo hình chữ A, chữ V và quả trám.

tp-db.jpg
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân, cùng thủ trưởng Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển duyệt đội hình tàu diễu binh trên biển.

Theo Quân chủng Hải quân, diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển đã tạo nên một bức tranh hùng tráng, thể hiện sức mạnh tổng hợp của thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào, là động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên biển tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, vững bước trong thời đại mới.

tp-a80-4-2410.jpg
Biên đội tàu ngầm Kilo 636 và trực thăng săn ngầm Ka-28 cơ động vào đội hình diễu binh trên biển.
tp-a80-3751.jpg
Tàu chỉ huy (đi giữa) đang duyệt đội hình diễu binh trên biển.
a80-4.jpg
Các biên đội tàu và máy bay chào tàu chỉ huy.
tp-a80-5-9150.jpg
Tàu ngầm Kilo 636 chào tàu chỉ huy.
tp-a80-4-2803.jpg
Tàu hộ vệ chống ngầm và tàu ngầm Kilo 636 chào tàu chỉ huy.
tp-a80-2.jpg
tp-a80-3.jpg
tp-a80-1.jpg
Các biên đội tàu chào tàu chỉ huy.
tp-a80-7-9297.jpg
Thủy thủ trên tàu chỉ huy chào đáp lễ tàu tham gia diễu binh trên biển.
tp-a80-2-6448.jpg
Tàu chỉ huy 015 (đi đầu) cơ động về vị trí khi đã thực hiện xong nội dung duyệt đội hình diễu binh trên biển.
tp-a80-5942.jpg
Các biên đội tàu và máy bay tham gia diễu binh.
tp-a80-4949.jpg
Các biên đội tàu diễu binh theo đội hình chữ A.
tp-a80-9478.jpg
Các biên đội tàu diễu binh theo đội hình chữ V.
a80-7.jpg
tp-a80-5-9403.jpg
tp-a80-6-8974.jpg
Các biên đội triển khai theo đội hình mũi tên.
tp-a80-1-2517.jpg
Các lực lượng tham gia diễu binh triển khai đội hình quả trám.
tp-a80-6-5267.jpg
Tàu ngầm Kilo 636 phiên hiệu 182 - Hà Nội tham gia diễu binh trên biển.
tp-a80-1.png
Tàu hộ vệ tên lửa 011 - Đinh Tiên Hoàng cùng biên đội tàu Hải quân nhân dân Việt Nam diễu binh trên biển.
tp-a80-2-4953.jpg
Tàu hộ vệ tên lửa 012 - Lý Thái Tổ diễu binh trên biển.
tp-a80.jpg
Biên đội tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 diễu binh trên biển.
tp-a80-11.jpg
tp-a80-10.jpg
Biên đội tàu Bộ đội Biên phòng tham gia diễu binh trên biển.
tp-a80-3.jpg
Biên đội tàu Cảnh sát biển tham gia diễu binh.
tp-a80-7.jpg
Biên đội tàu Kiểm ngư tham gia diễu binh.
tp-a80-4.jpg
Tàu Dân quân thường trực tham gia diễu binh.
tp-a80-3-7919.jpg
Tàu cứu hộ đa năng 927 - Yết Kiêu cùng tàu Bộ đội Biên phòng và tàu Dân quân thường trực tham gia diễu binh trên biển.
Nguyễn Minh
