Những người ‘thổi hồn’ cho cuộc diễu binh lịch sử

TPO - Trong ngày đại lễ Quốc khánh 2/9, hàng triệu người dân sẽ cùng hướng về Quảng trường Ba Đình để theo dõi cuộc diễu binh, diễu hành lịch sử. Giữa tiếng quân nhạc hùng tráng và những bước chân đều tăm tắp, vang lên những giọng đọc truyền cảm, hào hùng của Tổ thuyết minh - những người “thổi hồn” vào sự kiện và nâng bước quân hành.

Ba lần “lĩnh ấn tiên phong”

Trong hành trình binh nghiệp hơn 20 năm, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập - Chính trị viên Tiểu đoàn 7 (Trường Sĩ quan Lục quân 1), đã ba lần được chọn làm người thuyết minh trong những sự kiện lịch sử trọng đại, giúp anh tích lũy nhiều kinh nghiệm quý cho nhiệm vụ đặc biệt lần này.

Thượng tá Nguyễn Hữu Lập (hàng ngồi, đầu tiên từ phải qua) cùng các thành viên nam trong Tổ thuyết minh trao đổi về nội dung thuyết minh cho ngày Quốc khánh 2/9.

Sau A70 - kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và A50 - kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, A80 - kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tiếp tục là dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Thượng tá Lập. Đặc biệt, cả ba lần anh đều là người đọc mở đầu khoảnh khắc quan trọng khi khẩu lệnh “Cuộc diễu binh, diễu hành, bắt đầu”, vang lên.

“Mỗi lần tham gia Tổ thuyết minh đều cho tôi nhiều cảm xúc và kỷ niệm khó quên. Lần thuyết minh A70 tại Điện Biên Phủ vào tháng 5/2024, tôi đã thực hiện nhiệm vụ trong niềm rưng rưng và tự hào khi tại chiến trường này cách đây hơn 70 năm, bác ruột tôi là liệt sĩ Nguyễn Hữu Cầu đã ngã xuống cho nền độc lập nước nhà”, Thượng tá Lập tâm sự.

Để đảm đương tốt nhiệm vụ A80, Thượng tá Lập và các đồng đội trong Tổ thuyết minh đã trải qua nhiều ngày tập luyện tập trung và nghiêm ngặt tại trụ sở Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa ở phố Đội Cấn (Hà Nội).

Từ hơi thở, nhịp điệu, cho tới cách nhấn nhá từng từ, mọi chi tiết đều được những thành viên trong tổ rèn giũa tỉ mỉ. Từng cá nhân tự tập luyện đơn lẻ, sau đó tập theo cặp để phối hợp giọng Bắc - Trung - Nam, rồi hợp luyện cùng nhau trước khi hòa vào đội hình chung ở Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 và Quảng trường Ba Đình.

Các nữ quân nhân trong Tổ thuyết minh cùng nhau ôn luyện giọng đọc.

Nói thêm về bí quyết giữ sức khỏe, nhất là giọng nói qua những tháng ngày tập luyện vất vả nhằm không để xảy ra bất kỳ sự cố nào, Thượng tá Lập cho biết phải “nói không” với chất kích thích như bia, rượu và thường xuyên tập thể thao nhẹ.

“Lịch tập dày đặc từ sáng đến tối, nhiều khi kéo dài tới 11 giờ đêm, nhưng chúng tôi đều kiên trì, với mục tiêu cao nhất là lời thuyết minh phải hòa nhịp cùng bước chân diễu binh, diễu hành, vừa hùng tráng, vừa trang trọng. Đó chính là âm thanh nâng bước cho đoàn quân đi”, Thượng tá Lập chia sẻ.

Truyền niềm tin yêu đến hàng triệu người

Sinh ra ở Tuyên Quang và học thanh nhạc tại Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Kim Thu hiện công tác tại Phòng chuyên môn âm nhạc (Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu) và nhiều lần làm MC trong các sự kiện của đơn vị. Với khả năng thanh nhạc tốt, chị có lợi thế đặc biệt khi tham gia Tổ thuyết minh A80.

Giống như Thượng tá Nguyễn Hữu Lập, Thiếu tá Thu cũng đã tham gia Tổ thuyết minh trong cả ba sự kiện A70, A50 và A80. Nhớ lại kỷ niệm lần đầu tiên được chọn, chị kể: “Năm 2024, tôi chỉ nghĩ đi cho có mặt, không ngờ được chọn vì có rất nhiều người tham gia các vòng tuyển chọn. Lọt vào danh sách 6 người chính thức, cảm xúc vỡ òa, tôi tự nhủ phải giữ kỷ luật, giữ giọng để không phụ lòng tin. Sau A70, tôi tham gia A50 với vai trò dự bị. Nhiệm vụ A80 này, tôi đọc thuyết minh giọng nữ miền Bắc, đồng thời hướng dẫn đồng đội luyện thanh”.

Đại tá Đặng Văn Huấn - Trưởng Phòng Báo cáo viên (Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị) và Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Kim Thu trao đổi về nội dung thuyết minh.

Không chỉ đọc thuyết minh, Thiếu tá Thu còn là người “truyền lửa” trong các buổi tập. Trước mỗi giờ tập luyện, cả đội đều dành 30 phút luyện hơi, luyện giọng.

“Thuyết minh cũng giống như hát. Phải có cột hơi tốt, biết nhấn nhá, lên xuống. Nếu cột hơi yếu, khi lên nốt cao sẽ mất giọng ngay. Giọng nói, qua sự tập luyện kiên trì, sẽ trở thành “nhạc cụ” góp phần làm nên sự hùng tráng của đại lễ”, Thiếu tá Thu nói.

Cũng như bao nữ quân nhân tham gia nhiệm A80, Thiếu tá Thu đôi lúc yếu lòng bởi nỗi nhớ gia đình và 3 đứa con, trong đó con út mới hơn 3 tuổi. Song chị luôn tự hào về hậu phương vững chắc khi được cả gia đình ủng hộ hết mình.

“Cuộc đời binh nghiệp có lẽ không có nhiều cơ hội như thế này. Khi giọng nói của mình vang trên khắp đất nước, truyền niềm tin yêu đến hàng triệu người thì đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất. Với tôi, mỗi lần thuyết minh không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là khúc ca tự hào của người lính Cụ Hồ”, Thiếu tá Thu tâm sự.

Vinh dự và tự hào

Đến từ phương Nam, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Ngọc Vũ (SN 1992) hiện công tác tại Nhà văn hóa (Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7) mang tới cho Tổ thuyết minh màu sắc trẻ trung, sôi nổi. Từng là diễn viên múa của Đoàn Văn công Quân khu, chị bén duyên với nghề MC một cách tình cờ, khi được một đồng nghiệp lớn tuổi nhường cơ hội.

Từ những buổi tập dẫn vụng về, chỉ sau một tháng, Ngọc Vũ đã tự tin đứng trên sân khấu. Niềm đam mê ấy đưa chị tới những cuộc thi tuyển gắt gao để vào Tổ thuyết minh A50, rồi tiếp tục với nhiệm vụ A80 sau khi vượt qua hàng chục ứng viên đến từ nhiều đơn vị trong toàn quân.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Ngọc Vũ (ngồi giữa) trong một buổi tập luyện thuyết minh cho nhiệm vụ A80.

“Trong nhiệm vụ A50, Tổ thuyết minh có 6 người, nhiệm vụ A80 lần này bộ phận thuyết minh có quân số đông gấp đôi. Ban đầu có 8 người được chọn, sau đó chúng tôi có thêm hai thành viên đến từ Quân khu 4 với chất giọng Huế và hai biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Mỗi người một chất giọng, chúng tôi phải học cách phối hợp, bắt tông để tạo đồng điệu. Đặc biệt, diễu binh thì giọng phải sáng, vang, hào sảng, không thể trầm”, Thiếu tá Vũ chia sẻ.

Quá trình tập luyện khắc nghiệt khiến giọng của Ngọc Vũ nhiều lúc khàn đi, thậm chí “bạc giọng” vì luyện quá nhiều. Nỗ lực vượt khó, chị đã làm cho những đoạn thuyết minh của mình trở nên mượt mà, hấp dẫn hơn sau từng buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt. Chính sự nhập tâm ấy giúp chị truyền tải nội dung một cách tự nhiên, hào sảng, để lại dấu ấn riêng giữa “dàn hợp xướng” hào hùng.