Người lính

Google News

Bóng hồng gen Z tài sắc của Khối nữ chiến sĩ Biệt động

Anh Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Thảo thuộc thế hệ gen Z, là bóng hồng tài sắc trong màu áo lính kiêu hùng của đội hình Khối nữ chiến sĩ Biệt động tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng và nghệ thuật, Thanh Thảo sớm được nuôi dưỡng tình yêu quân ngũ khi cha mẹ đều là sĩ quan Bộ đội Biên phòng.

Bố của Thảo là Đại tá Trần Đắc Đồng, từng là sĩ quan chỉ huy và là “khắc tinh” của tội phạm ma túy; mẹ Thảo là Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, hiện công tác trong lực lượng Biên phòng Đà Nẵng và nổi tiếng với “giọng ca vàng” trong phong trào văn nghệ quần chúng của lực lượng quân hàm xanh.

thao-bp-2.jpg
Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Thảo trong bộ quân phục của Khối nữ chiến sĩ Biệt động khi tham gia tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình.

Tiếng hát của mẹ và hình ảnh cha trong màu áo xanh Biên phòng đã gieo mầm trong Thảo khát vọng vừa được cống hiến bằng nghệ thuật, vừa được đứng trong hàng ngũ Quân đội.

Năm 14 tuổi, Thanh Thảo thi đỗ chuyên ngành múa của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, sau đó gia nhập Đoàn Văn công Quân khu 5. Trở thành quân nhân khi vừa tròn 18 tuổi, Thảo là gương mặt trẻ nhất đơn vị. Vượt qua cường độ tập luyện khắt khe, cô nhanh chóng trưởng thành, tham gia nhiều chuyến lưu diễn phục vụ bộ đội và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

Tháng 4/2025, Thanh Thảo vinh dự được tuyển chọn tham gia nhiệm vụ A80, một nhiệm vụ đặc biệt đòi hỏi sự bền bỉ, dẻo dai và tinh thần kỷ luật cao. Đây là niềm vinh dự lớn không phải quân nhân trẻ nào cũng có được.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, Thảo cùng đồng đội trải qua hơn hai tháng tập luyện khắc nghiệt trên thao trường nắng lửa của Lữ đoàn 270 thuộc Quân khu 5. Những ngày hè miền Trung bỏng rát, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng cô em út vẫn kiên cường theo kịp các đàn chị.

Đôi chân chỉ quen với những động tác múa uyển chuyển, nhẹ nhàng, nay phải tập luyện với những động tác cứng rắn, cường độ cao trên thao trường nắng như đổ lửa nên đã có những lúc bị chấn thương, bỏng rộp. Song, Thanh Thảo và các đồng đội luôn động viên nhau cùng cố gắng hơn nữa để vượt qua.

thao-bp-2-3903.jpg
Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Thảo và các đồng đội nam ở Khối chiến sĩ Đặc công.

“Những lúc mệt hay khi đôi chân nhức mỏi, tôi thường nghĩ tới bố và những câu chuyện mà ông kể về thời gian công tác trên miền biên giới. Chính những câu chuyện của bố đã thôi thúc tôi vượt qua tất cả gian khó trong những ngày tập luyện vất vả trên thao trường”, nữ thiếu úy gen Z chia sẻ.

Đầu tháng 6/2025, Thảo tiếp tục cùng đồng đội hành quân ra Hà Nội huấn luyện, hợp luyện diễu binh tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4. Là một trong số ít quân nhân của Quân khu 5 được tuyển chọn tham gia nhiệm vụ A80, Thanh Thảo cũng là bóng hồng trẻ tuổi nhất của Khối nữ chiến sĩ Biệt động.

Thêm 3 tháng rèn tập khắc nghiệt trong thời tiết mưa nắng thất thường, gian khổ nhưng đầy tự hào, khi được sải bước diễu binh uy nghiêm trên Quảng trường Ba Đình và diễu hành trên các tuyến phố trong những lần tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt, đã khiến cô gái 19 tuổi trào dâng cảm xúc.

“Lúc bước những bước chân đầu tiên trên Quảng trường Ba Đình, tôi thấy sống lưng mình rùng lên. Cả không gian như thấm đẫm lịch sử. Tôi tự nhủ phải dồn hết sức lực, bước thật đều, thật đẹp, bởi đó không chỉ là hình ảnh cá nhân, mà còn là danh dự của Quân khu 5, của gia đình và của cả thế hệ trẻ chúng tôi”, Thiếu úy Thanh Thảo chia sẻ.

Đại tá Trần Đắc Đồng - bố của Thảo chia sẻ: “Ngày con gái báo tin sẽ tham gia nhiệm vụ A80, cả gia đình tôi rất xúc động. Được bước chân trên Quảng trường Ba Đình, hòa trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, đó là niềm vinh dự cả đời người lính có khi chỉ một lần được trải qua. Con gái tôi may mắn được sống trong khoảnh khắc ấy, và đó cũng là minh chứng cho sự trưởng thành của con”.

thao-bp-4.jpg
Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Thảo tại một buổi tổng hợp luyện ở Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.
thao-bp-1.jpg
Với sức trẻ và niềm tự hào, Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Thảo quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80.
Anh Minh
#Bóng hồng gen Z tài sắc của Khối nữ chiến sĩ Biệt động #diễu binh #diễu hành #Quốc khánh 2/9 #nhiệm vụ A80 #Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Thảo #Bộ đội Biên phòng #Quân khu 5 #quân nhân

