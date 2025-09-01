Khám phá trang phục ‘made by Z176’ giúp bộ đội tàng hình trước đối phương

TPO - Tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Nhà máy Z176 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã gây ấn tượng với hàng loạt sản phẩm khí tài và công nghệ quân sự tiên tiến, đặc biệt là những bộ trang phục giúp người lính đạt hiệu suất chiến đấu cao và hạn chế thấp nhất thương vong.

Là đơn vị duy nhất được giao nhiệm vụ sản xuất và cung cấp khí tài nghi binh, nghi trang cho Quân đội, tại triển lãm lần này, Z176 không chỉ trưng bày những sản phẩm quen thuộc như lưới ngụy trang, balo đặc nhiệm, mà còn gây bất ngờ lớn với màn trình diễn ngoài trời đầy ấn tượng. Tâm điểm của sự kiện là các bộ trang phục đặc biệt do chính nhà máy nghiên cứu và sản xuất.

Video: Mỗi sản phẩm của Z176 đều thể hiện sự chủ động trong việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất quốc phòng.

Những bộ trang phục này không chỉ đơn thuần là quân phục mà là sự kết tinh của trí tuệ và công nghệ Việt Nam, gồm các bộ trang phục lính bắn tỉa, trang phục phát xạ thấp và áo trang bị K23.

Trong các cuộc chiến, sức mạnh không chỉ nằm ở hỏa lực hay sự dũng cảm của người lính mà còn ẩn chứa trong trí tuệ, trong khả năng biến mình thành vô hình, nhằm đánh lừa và vô hiệu hóa ý đồ của kẻ địch.

Trong bối cảnh chiến trường hiện đại, nghệ thuật ngụy trang không còn đơn thuần là việc che giấu bằng màu sắc hay hình dáng, mà đã vươn tới một tầm cao mới, nơi khoa học và kỹ thuật hòa quyện vào nhau.

Để đạt được hiệu quả ngụy trang tối đa, bộ trang phục lính bắn tỉa được thiết kế dựa trên nguyên lý phá vỡ đường viền và hòa lẫn vào môi trường, với hệ thống đa tầng đầy tinh xảo.

Khi mặc bộ trang phục này, người lính không chỉ đơn thuần là ẩn núp, mà là “biến mất”. Họ trở thành một phần của bãi cỏ, một bụi cây bất động, hoàn toàn vô hình trước tầm mắt của đối phương, cho phép thực hiện nhiệm vụ quan sát và bám sát mục tiêu một cách bí mật nhất.

Bộ trang phục lính bắn tỉa đảm bảo khả năng ẩn mình tuyệt đối, giúp các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện địa hình phức tạp.

Trong khi đó, bộ trang phục phát xạ thấp được xem là nghệ thuật tàng hình trước công nghệ. Với sự phát triển của các thiết bị trinh sát ngày đêm tiên tiến như camera ảnh nhiệt, kính ngắm đêm, việc ngụy trang bằng mắt thường sẽ không còn tác dụng. Bức xạ nhiệt phát ra từ cơ thể người là dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất.

Với các cảm biến nhiệt, sự chênh lệch nhiệt độ dù rất nhỏ đã tạo được các biên dạng màu sắc. Mặt khác, đối với lực lượng chống khủng bố hoặc trinh sát đặc nhiệm, ngoài việc ngụy trang, họ còn phải tác nghiệp nghiệp vụ như di chuyển linh hoạt nhanh hoặc leo trèo chiến đấu.

Trước thách thức này, bộ trang phục phát xạ thấp ra đời - một bước tiến vượt bậc của ngành công nghệ ngụy trang. Trang phục này hoạt động dựa trên nguyên lý giảm hệ số phát xạ của quân phục, qua đó làm giảm năng lượng bức xạ nhiệt của bộ đội. Các vật liệu đặc biệt được tích hợp vào vải như khả năng phát xạ thấp và lớp phủ hồng ngoại.

Nhờ những công nghệ này, bộ trang phục phát xạ thấp giúp người lính trở nên vô hình trước mắt thường và “đôi mắt" của công nghệ, đảm bảo họ có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều môi trường tác chiến khác nhau.

Bộ trang phục phát xạ thấp giúp giảm thiểu tối đa tín hiệu hồng ngoại, làm tăng khả năng tàng hình trước các thiết bị trinh sát hiện đại của đối phương.

Cùng với đó là áo trang bị K23 với mẫu sử dụng cho bộ đội được trang bị súng STV-380 có kẹp nòng súng phóng lựu SPL-40. Đây là kiểu áo tích hợp, trên áo bố trí nhiều vị trí để bộ đội có thể mang nhiều trang bị, khí tài như băng đạn STV, đạn SPL, lựu đạn, dao găm, bình tông, mặt nạ phòng độc, xẻng…

Có thể ví áo trang bị K23 là “cơ thể thứ hai” cho người lính, giúp họ nhẹ nhàng hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Chiếc áo đã vượt qua những bài kiểm tra độ bền sương muối, lão hóa UV, đặc biệt là bài kiểm tra trên máy giật test mô phỏng 10 nghìn lần hành quân với tải trọng 20kg. Áo được tính toán tỉ mỉ để phân tán trọng lượng một cách khoa học, ôm sát cơ thể, đảm bảo sự linh hoạt tối đa.

Năm 2023, sản phẩm rất hữu dụng này đã được sản xuất, dùng thử nghiệm trong cuộc diễn tập DT-23 tại Quân đoàn 12. Năm 2024, sản phẩm được sản xuất để phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Năm 2025, sản phẩm đã được Bộ Quốc phòng đưa vào trang bị cho toàn quân.

Áo trang bị K23 có thiết kế thông minh, tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ, giúp người lính tối ưu hóa hiệu suất chiến đấu.