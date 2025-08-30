Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

UAV đa năng tầm xa của Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Nguyễn Minh - Thanh Tú
TPO - Trong khuôn khổ Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Quân đội đã huy động lực lượng và số lượng vật chất, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia. Đặc biệt, UAV đa năng tầm xa của Viettel xuất hiện lần đầu tiên, gây ấn tượng tại Triển lãm.

Theo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT), thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục cùng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nỗ lực hết sức để chuẩn bị chu đáo nơi ăn, chốn ở, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội tham gia phục vụ Triển lãm cũng như bảo đảm kỹ thuật vũ khí, trang bị trưng bày.

qdnd-1.jpg
Lãnh đạo Chính phủ và Bộ Quốc phòng tham quan khu vực trưng bày của các đơn vị Quân đội tại triển lãm.

Khu trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng được bố trí như một bảo tàng lịch sử ghi lại các mốc son tiêu biểu của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Với chủ đề chung là “QĐND Việt Nam - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, khu trưng bày trong nhà được chia thành 5 khu vực trưng bày, với những hình ảnh, hiện vật, tư liệu, kết hợp ứng dụng các công nghệ mới hologram, mapping, AI, VR, AR….

Khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng với diện tích hơn 23.000 m2 (tại sân phía Nam của Trung tâm triển lãm) gồm 96 sản phẩm thuộc 61 chủng loại trang thiết bị; được bố trí tổ khối vũ khí trang bị theo chiến thuật, nghệ thuật tác chiến, thể hiện nổi bật tính năng của vũ khí, trang bị trưng bày.

Các loại vũ khí, khí tài được bố trí trưng bày theo 8 khu vực chính, gồm một khu vực điều hành và 7 khu vực vũ khí trang bị gồm: Hải quân, Phòng không - Không quân; Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc; Pháo mặt đất, pháo tự hành; Khí tài đặc chủng.

qdnd-2.jpg
Đoàn khách quân đội các nước tham quan khu vực trưng bày của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Quốc phòng còn chỉ đạo Binh đoàn 18 tham gia trưng bày một máy bay trực thăng tại khu trưng bày ngoài trời với chủ đề “Khát vọng bầu trời”.

Đặc biệt, các khí tài được lựa chọn trưng bày đều trải qua quy trình bảo quản, bảo dưỡng, sơn sửa công phu nhằm bảo đảm tính thẩm mỹ, độ tin cậy và an toàn.

Hệ thống bảng giới thiệu được thiết kế song ngữ Việt - Anh, trình bày rõ ràng các thông số chiến - kỹ thuật, tính năng tác dụng, qua đó không chỉ phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong nước mà còn tạo điều kiện cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về khả năng, tiềm lực và sự sáng tạo của Quân đội ta trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm đều là các chủng loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại, thông minh của các quân chủng, binh chủng, ngành, với gần 100 vũ khí, trang bị.

Đó là các loại xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa và đạn tên lửa, pháo tự hành, pháo mặt đất, pháo phòng không và các loại khí tài đặc chủng thuộc hàng chục chủng loại vũ khí trang bị tham gia trưng bày.

bqp-2.jpg
UAV đa năng tầm xa của Viettel xuất hiện lần đầu tiên, gây ấn tượng tại Triển lãm.

Về nơi ăn, chốn ở, Trung tá Nguyễn Việt Phương - nghiên cứu viên Khoa Vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng (Viện Y học dự phòng Quân đội, Cục Quân y, Tổng cục HC-KT) cho biết, các thành viên Tổ Quân y phòng dịch có khối lượng công việc rất lớn và yêu cầu cao.

Tuy nhiên, tất cả lực lượng làm công tác bảo đảm xác định rõ quyết tâm tuyệt đối không để xảy ra nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm hay sự cố an toàn vệ sinh ảnh hưởng đến lực lượng tham gia và phục vụ Triển lãm.

Bên cạnh đó, theo Đại tá Lê Văn Đông - Phó Cục trưởng Cục Quân y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 354 triển khai buồng Quân y có phương tiện cấp cứu và xe cứu thương trực ngay tại Nhà chỉ huy trong khu vực Triển lãm.

“Chúng tôi bố trí lực lượng ứng trực tại các bệnh viện quân y và hiệp đồng với các bệnh viện dân sự sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống, bảo đảm cấp cứu, vận chuyển kịp thời cho các đại biểu, khách tham quan cũng như các thành viên của Ban tổ chức và lực lượng phục vụ”, Đại tá Đông nói.

phao-tu-hanh-152-mm-do-viettel-high-tech-nghien-cuu-dang-nhan-duoc-su-quan-tam-cua-nguoi-dan-tai-khu-trung-bay-ngoai-troi.jpg
Pháo tự hành 152 mm do Viettel High Tech nghiên cứu nhận được sự quan tâm của người dân tại khu trưng bày ngoài trời.
cac-khi-tai-radar-do-viettel-high-tech-nghien-cuu-phat-trien-va-san-xuat-xuat-hien-tai-trien-lam1.jpg
cac-khi-tai-radar-do-viettel-high-tech-nghien-cuu-phat-trien-va-san-xuat-xuat-hien-tai-trien-lam2.jpg
cac-khi-tai-radar-do-viettel-high-tech-nghien-cuu-phat-trien-va-san-xuat-xuat-hien-tai-trien-lam.jpg
Các khí tài radar do Viettel High Tech nghiên cứu, phát triển và sản xuất.
bqp-13.jpg
bqp-14.jpg
bqp-15.jpg
bqp-16.jpg
Một số loại tên lửa tiên tiến do Tập đoàn Viettel nghiên cứu, sản xuất.
bqp-6.jpg
bqp-7.jpg
UAV với nhiều tính năng hiện đại do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chế tạo.
z6958092102358-2c004ca691a7777ae9b2062f56ddf83d.jpg
z6958093217328-9d0dbfd2e8651c07b9a0c55621e73571.jpg
Người dân háo hức trải nghiệm hệ thống mô phỏng bắn súng của Tập đoàn Viettel.
Nguyễn Minh - Thanh Tú
#Quân đội huy động nhân lực #vật lực #triển lãm quân sự hùng hậu #80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #Trung tâm Triển lãm Quốc gia #Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật #Bộ Quốc phòng #vũ khí #khí tài quân sự hiện đại #mốc son tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam

