Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước

TPO - Sáng 28/8, sau khi dự lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã đi thăm các phân khu và gian hàng tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
Sáng 28/8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thăm các phân khu trưng bày tại triển lãm, trong đó có chuyên đề "95 năm cờ Đảng soi đường".
Không gian trưng bày của nhiều đơn vị, bộ, ngành tại triển lãm.
Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước sẽ được tổ chức đến hết ngày 5/9.