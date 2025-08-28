Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước

Trường Phong - Như Ý

TPO - Sáng 28/8, sau khi dự lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã đi thăm các phân khu và gian hàng tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

288trienlam30-9746.jpg
trienlam288a1.jpg
tp-trienlam288a.jpg
Sáng 28/8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
tp-trienlam288a5.jpg
Sau lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã đi thăm các gian hàng tại triển lãm.
trienlam288a2.jpg
tp-trienlam288a3.jpg
trienlam288a7.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thăm các phân khu trưng bày tại triển lãm, trong đó có chuyên đề "95 năm cờ Đảng soi đường".
trienlam288a8.jpg
trienlam288a9.jpg
trienlam288a10.jpg
trienlam288a11.jpg
Không gian trưng bày của nhiều đơn vị, bộ, ngành tại triển lãm.
trienlam288a13.jpg
tp-trienlam288a14.jpg
tp-trienlam288a15.jpg
tp-trienlam288a17.jpg
Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước sẽ được tổ chức đến hết ngày 5/9.
Trường Phong - Như Ý
#Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước #Triển lãm A80 #Tổng Bí thư Tô Lâm #Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

