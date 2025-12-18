Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chúc mừng Giáng sinh tại Tổng Giáo phận Huế

TPO - Thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng gửi lời chúc Giáng sinh an lành, năm mới bình an tới các chức sắc, tu sĩ và cộng đồng giáo dân, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Tổng Giáo phận đối với địa phương và đất nước.

Ngày 18/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. Cùng đi có lãnh đạo TP. Huế.

Chúc mừng mùa Giáng sinh năm 2025 và đón năm mới 2026, Phó Thủ tướng gửi tới các linh mục, tu sĩ và cộng đồng giáo dân Tổng Giáo phận Huế lời chúc an lành, hạnh phúc, bình an và nhiều niềm vui.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo TP. Huế tặng hoa, chúc mừng Giáng sinh﻿ 2025 tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. Ảnh: L. Thọ

Phó Thủ tướng chia sẻ, năm 2025 dù đối mặt nhiều khó khăn, nhất là thiên tai, bão lũ tại miền Trung, nhưng đất nước vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế xã hội tiếp tục phục hồi, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Quan hệ đối ngoại, trong đó có quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican, tiếp tục có những bước phát triển tích cực.

Phó Thủ tướng cảm ơn cộng đồng giáo dân đã luôn đồng hành cùng đất nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung; khẳng định Chính phủ Việt Nam nhất quán tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và đề nghị TP. Huế tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật.

Đáp từ, Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đánh giá cao những thành tựu phát triển của đất nước và khẳng định Tổng Giáo phận Huế sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, lan tỏa các giá trị nhân văn, bác ái, phục vụ cộng đồng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm hai hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thuận Hóa (Huế); đồng thời kiểm tra công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung tại xã Lộc An, yêu cầu địa phương đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng để sớm bàn giao nhà cho người dân.