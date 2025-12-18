Thanh tra Cà Mau kiến nghị xử lý nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũ

TPO - Qua thanh tra 12 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn, Thanh tra tỉnh Cà Mau chỉ ra nhiều vấn đề, từ đó kiến nghị xử lý, kiểm điểm nhiều cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũ.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra 12 dự án, công trình có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh, theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Các dự án nằm trên địa bàn hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu (cũ), mỗi địa phương 6 dự án.

Khu hành chính huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (cũ) được Thanh tra Cà Mau phát hiện có nhiều vi phạm.

Thanh tra Cà Mau chỉ rõ, các khó khăn, vướng mắc chủ yếu chậm tiến độ, giải ngân khó khăn, vướng mặt bằng, thủ tục giao đất, bồi thường, tái định cư... Từ đó dẫn đến dự án tồn đọng, kéo dài, chưa hoàn thành theo đúng tiến độ được duyệt.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 – 2010. Do, với vai trò người đứng đầu để xảy ra sai phạm về các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường giải phóng mặt bằng và quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng không đúng thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị xử lý đối với nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2011, khi có sai phạm trong việc ban hành thu hồi đất không đúng thẩm quyền; nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2009 vì đã ký quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường giải phóng mặt bằng không đúng thẩm quyền;

Kiến nghị xử lý nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2011 vì ký quyết định thu hồi đất không đúng thẩm quyền; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nguyên Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu vì đã ký các quyết định thu hồi đất sai thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Thanh Chinh - nguyên Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu vì đã ký ban hành nhiều quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng không đúng thẩm quyền; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Lâm Quyết Thắng - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, ông Trịnh Minh Quang - nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu vì đã tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh ban hành văn bản không đúng thẩm quyền, chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

Thanh tra kiến nghị rút kinh nghiệm đối với ông Dư Minh Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau vì đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, nhưng không xác định rõ chủ thể đại diện liên danh. Điều này dẫn đến khi doanh nghiệp vi phạm không xử phạt được, như Liên danh Công ty CP Khai Long và Công ty TNHH MTV Bất động sản 30/4.

Kiến nghị rút kinh nghiệm với ông Nguyễn Văn Sol - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau, nguyên Giám đốc Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau, vì để 4 gói thầu thực hiện hoàn thành trễ hạn so với hợp đồng đã ký kết, để nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 18,5 tỷ đồng...

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Võ Thanh Tùng - Giám đốc và ông Bành Luận - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Lợi trong việc dự án chậm tiến độ nhưng chưa thực hiện phê duyệt điều chỉnh.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Thăm - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu, do nghiệm thu không đúng khối lượng thực tế.

Rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và Công nghiệp Bạc Liêu do chưa thực hiện hết trách nhiệm; chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định và ý kiến các sở ngành khi gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Rút kinh nghiệm đối với ông Trần Thanh Tâm - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, vì không thực hiện điều chỉnh hoặc thu hồi chứng nhận đầu tư theo quy định.

Rút kinh nghiệm đối với ông Trịnh Việt Đoàn - nguyên Phó Giám đốc phụ trách, ông Lê Bá Cường - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và Công nghiệp Bạc Liêu, vì không thu hồi tiền tạm ứng, để nợ tạm ứng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước.