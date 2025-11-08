Vĩnh Long Thanh tra kiến nghị kiểm điểm nhiều lãnh đạo sở, ngành do có dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây thất thoát

TPO - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa có kết luận thanh tra các công trình, dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh. Trong đó kiến nghị lãnh đạo tỉnh kiểm điểm trách nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành liên quan.

Theo đó, với dự án Khu dân cư Tấn Lộc Home tại phường 8, TP. Vĩnh Long cũ, kết quả thanh tra cho thấy, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án không đúng Luật Nhà ở năm 2014. Đến nay chủ đầu tư dự án chưa thực hiện nộp bằng tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% xây dựng nhà xã hội. Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; họp rút kinh nghiệm đối với ông Đoàn Thanh Bình - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng.

Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có liên quan đến công tác tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Thuế tỉnh Vĩnh Long nghiêm túc rút kinh nghiệm việc thiếu đôn đốc chủ đầu tư dự án nộp tiền cho quỹ đất 20% xây dựng nhà ở của địa phương.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kết luận thanh tra loạt dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Với dự án Đầu tư nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN giai đoạn 2011-2015 nghề quản trị khách sạn của Trường Cao đẳng Đồng Khởi, chủ đầu tư không có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thực hiện trước khi có quyết định đầu tư là sai quy định. Hồ sơ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt là không đúng.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Ngọc Thảo và bà Ngô Kim Phượng, nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Đồng Khởi do có những hạn chế trong thực hiện dự án; hoàn trả 6,6 tỷ đồng do nhà trường tự điều chuyển 7 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của một dự án khác để nộp trả lại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thực hiện nộp số tiền phạt chậm nộp thuế hơn 500 triệu đồng.

Tại dự án Cao ốc liên hợp Hoàn Cầu Bến Tre, cơ quan thanh tra xác định, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre (cũ) trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư khi không tổ chức công bố danh mục dự án cần lựa chọn nhà đầu tư, không lập quy trình lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng đối với chỉ định thầu, là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, Phòng Tài chính đầu tư thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành có sai sót trong việc thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm điểm rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến thiếu sót, hạn chế.

Với dự án Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh, xảy ra tồn tại, hạn chế trong thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án… Thanh tra kiến nghị rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND TP. Trà Vinh cũ, lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường (giai đoạn xảy ra hạn chế).

Còn tại dự án Đầu tư xây dựng công trình tuyến số 1, đường nội ô thị xã Trà Vinh, để xảy ra những thiếu sót trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư, thương thảo, ký hợp đồng; bố trí vốn, thanh quyết toán dự án; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân trong đó có nguyên lãnh đạo Sở KH&ĐT, Sở GTVT, Sở Tài chính Trà Vinh (cũ); chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (UBND thị xã Trà Vinh cũ)… Quá trình kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra xem xét, xử lý.

Kiến nghị Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long kiểm điểm xử lý trách trách nhiệm các thành viên tổ chuyên gia lựa chọn nhà đầu tư; công chức, viên chức được phân công phụ trách công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư (Sở GTVT Trà Vinh cũ). Giám đốc Sở Tài chính kiểm điểm xử lý trách trách nhiệm các cá nhân tổ thẩm định lựa chọn nhà đầu tư; công chức được giao thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.