Nhiều doanh nghiệp bị truy thu thuế, phạt tiền tỷ

TPO - Trong thời gian ngắn vừa qua, cơ quan thuế ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhiều doanh nghiệp do khai sai căn cứ tính thuế, hạch toán sai chi phí, kê khai hóa đơn đầu vào từ đơn vị “ma”... Số tiền bị truy thu, xử phạt lên tới hàng tỷ đồng.

Chi cục thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) vừa ban hành quyết định xử phạt Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re). Doanh nghiệp đã khai sai căn cứ tính thuế, dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp, bị phạt và truy thu thuế hơn 1,3 tỷ đồng.

Cụ thể, Hanoi Re bị phạt hành chính hơn 200 triệu đồng, trong đó, phạt hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng hơn 20 triệu đồng; phạt hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp gần 180 triệu đồng.

Công ty buộc phải nộp đủ số tiền thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước hơn 954 triệu đồng và gần 152 triệu đồng tiền chậm nộp. Tổng số tiền thuế bị truy thu, xử phạt và chậm nộp là hơn 1,3 tỷ đồng. Nếu quá 10 ngày kể từ khi nhận quyết định phạt mà Hanoi Re không chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Số tiền bị truy thu, xử phạt lên tới hàng tỷ đồng. Ảnh: Như Ý.

Cơ quan thuế tỉnh Đồng Nai có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty Cổ phần Cơ khí luyện kim, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp hơn 524 triệu đồng. Trong đó, hơn 354 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu.

Theo đó, công ty đã kê khai sai trên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp từ năm 2021 - 2024; kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp trên tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 7, 8/2023, tháng 12/2023, tháng 10/2024.

Thuế TPHCM xử phạt Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 190 triệu đồng, buộc nộp đủ số thuế thiếu vào ngân sách là 313,9 triệu đồng và tiền chậm nộp thuế 178,5 triệu đồng.

Tổng số tiền Thép Nam Kim bị truy thu, phạt và tiền chậm nộp là hơn 682,5 triệu đồng cho kỳ kiểm tra năm 2022, 2023 và năm 2024.

Theo quyết định của Thuế TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ ONE phải nộp bổ sung tổng cộng hơn 2,26 tỷ đồng, bao gồm tiền truy thu thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Số tiền bị truy thu lên tới hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó có hơn 623 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và hơn 1 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp này cũng phải nộp thêm 247 triệu đồng tiền chậm nộp.

Về các khoản xử phạt hành chính, Công ty Cổ phần Công nghệ ONE bị phạt gần 334 triệu đồng do khai sai, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Ngoài ra, công ty còn bị phạt thêm gần 11 triệu đồng vì liên quan việc khai sai trên tờ khai thuế tháng 12/2023, tháng 10/2024 và tháng 11/2024.

Đối với thuế giá trị gia tăng, vi phạm của công ty bao gồm việc kê khai hóa đơn đầu vào từ các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đồng thời chưa thực hiện phân bổ thuế đầu vào được khấu trừ theo doanh thu không chịu thuế.

Với thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan thuế xác định công ty đã hạch toán sai chi phí được trừ, thanh toán hóa đơn trên 20 triệu đồng bằng tiền mặt, trích lập dự phòng hàng tồn kho trái quy định. Ngoài ra, một số khoản chi phí quản lý không có đủ chứng từ hợp lệ, và công ty chưa hạch toán khoản công nợ quá hạn vào thu nhập khác, dù không còn nghĩa vụ thanh toán.

Nửa đầu năm 2025, ngành thuế đã tiến hành 26.290 cuộc thanh, kiểm tra. Số tiền kiến nghị xử lý là 28.430 tỷ đồng (tăng 32%), bao gồm: 8.314 tỷ đồng tăng thu; 1.190 tỷ đồng giảm khấu trừ; 18.925 tỷ đồng giảm lỗ.

Hệ thống cưỡng chế nợ thuế điện tử được triển khai toàn quốc và đang hoạt động hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế thu hồi được 43.109 tỷ đồng nợ thuế, trong đó 40.292 tỷ đồng thu qua biện pháp quản lý nợ và 1.989 tỷ đồng qua cưỡng chế.

Cục Thuế cũng phối hợp với Bộ Công an và ngân hàng để truy xuất tài khoản, xử lý kịp thời các trường hợp cố tình chây ỳ, bỏ trốn.