Kinh tế

Google News

Đề xuất hạ thuế xuất khẩu vàng trang sức về 0%

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đang ở mức cao kỷ lục, chênh lệch lớn so với giá thế giới. Trước thực tế doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vàng nguyên liệu, Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất hạ thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ từ 1% xuống 0%.

Bộ Tài chính đã có tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Theo đó, nội dung cơ bản của dự thảo nghị định là điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc 4 mã 7113.19.10, 7113.19.90, 7114.19.00, 7115.90.10 từ mức 1% xuống 0%.

Để hỗ trợ ngành sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong nước, Nghị định số 26/2023/NĐ-CP đã quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với mặt hàng vàng chưa gia công (vàng nguyên liệu) nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước, chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ từ năm 2012 đến nay.

gia-vang-hom-nay--11--1543388549-48-width640height480.jpg
Từ năm 2012 đến nay, chưa doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Bộ Tài chính cho rằng, việc điều chỉnh này đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mức thuế suất thuế xuất khẩu mới (0%) đảm bảo nằm trong khung thuế suất của các nhóm hàng vàng trang sức, mỹ nghệ (từ 0-10%).

Thực hiện theo phương án này, số thu ngân sách nhà nước dự kiến giảm khoảng 3,3 triệu USD/năm (khoảng 79 tỷ đồng/năm), tính trên kinh ngạch xuất khẩu năm 2024.

Cơ quan soạn thảo cho biết, ngành vàng nói chung và vàng trang sức, mỹ nghệ nói riêng thời gian qua có nhiều biến động về giá cả và cung cầu trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Theo báo cáo của Hội đồng vàng toàn cầu (WGC), tính trung bình quý I/2025, giá vàng thế giới tăng khoảng 38% - 39% so với cùng kỳ năm 2024 .

Tại Việt Nam, theo số liệu của Cục Thống kê, từ đầu năm 2025, chỉ số giá vàng trong nước so với tháng liền kề trước đó và so với cùng kỳ năm trước đều liên tục tăng mạnh. Bình quân quý II/2025 tăng 43,62% so với cùng kỳ năm trước, bình quân sáu tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 37,4%. Giá đồ trang sức cũng biến động cùng chiều với giá vàng trong nước.

Biến động về giá vàng thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ vàng toàn cầu, đặc biệt là vàng trang sức, mỹ nghệ. Tại Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng vàng trong cả năm 2024 đạt tổng cộng 55,3 tấn, giảm nhẹ so với năm 2023 (55,5 tấn), trong đó, nhu cầu vàng trang sức, mỹ nghệ đạt 13,22 tấn (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023 – mức giảm lớn nhất trong khu vực ASEAN).

Doanh nghiệp phải tự cân đối nguồn vàng nguyên liệu từ thị trường trong nước, trong bối cảnh khan hiếm và giá cả chênh lệch cao so giá vàng thế giới

“Đỉnh điểm vào giữa tháng 5/2025 khi giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 19 triệu đồng/lượng, còn chênh lệch của vàng nhẫn tiệm cận 14 triệu đồng/lượng. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường quốc tế”, Bộ Tài chính cho biết.

Theo đó, cơ quan soạn thảo nhấn mạnh, việc nghiên cứu giảm thuế xuất khẩu đối với vàng trang sức, mỹ nghệ là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế và giá cả tăng cao, việc điều chỉnh sẽ góp phần thúc đẩy chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng.

Sáng nay (26/8), giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới. Giá bán vàng SJC lên mốc kỷ lục 127,7 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn cũng ở mức cao nhất từ trước đến nay - 122,6 triệu đồng/lượng.

Việt Linh
#giá vàng #thuế xuất khẩu vàng #vàng trang sức #ngành vàng Việt Nam #giá vàng thế giới #giá vàng trong nước #bộ tài chính

