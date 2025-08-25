Vì sao vàng thế giới lao dốc, giá trong nước phá đỉnh?

TPO - Chiều nay (25/8), giá vàng SJC tiếp tục tăng lên mốc kỷ lục mới 127,1 triệu đồng/lượng. Đáng nói, giá vàng trong nước tăng mạnh trong khi giá thế giới quay đầu giảm khiến chênh lệch nới rộng lên gần 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Việt Nam chênh thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 125,6 - 127,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch buổi sáng và tăng nửa triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng SJC lên mốc kỷ lục 127,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC ở mức cao nhất từ trước đến nay. Chênh lệch mua - bán được nới rộng từ 1 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng/lượng.

Đáng nói, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá mua vào cao nhất thị trường lên đến 126,4 triệu đồng/lượng khiến khoảng cách mua vào - bán ra vàng SJC tại đơn vị này chỉ có nửa triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng lập kỷ lục mới. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với giao dịch buổi sáng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 119,2 - 122,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng.

Trong khi giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới trong khi giá vàng thế giới giảm về mốc 3.365 USD/ounce, giảm 7 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 107 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với vàng thế giới lên gần 20 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch lớn, rủi ro cao

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lại quay về mức cao kỷ lục như trước thời điểm Ngân hàng Nhà nước tung ra các giải pháp can thiệp thị trường vàng (trong đó có giải pháp đấu thầu vàng, bán vàng cho nhóm ngân hàng big 4 để các ngân hàng này bán trực tiếp cho người dân…).

Trong báo cáo vừa gửi tới Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, năm 2024, cơ quan này triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện cung vàng miếng ra thị trường thông qua đấu thầu bán vàng miếng và bán vàng miếng trực tiếp, giúp thu hẹp đáng kể chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới; đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp các bộ, ngành chức năng thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của một số đơn vị, doanh nghiệp để từng bước chấn chỉnh hoạt động này.

Kết quả, đến cuối năm 2024, chênh lệch giá vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới đã được kiểm soát và duy trì ở biên độ phù hợp, từ mức chênh lệch khoảng 25% tại thời điểm cao nhất xuống còn khoảng 3 - 5 triệu đồng/lượng (tương đương khoảng 5-7%).

Về thị trường vàng thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước nhận định vẫn thực sự ổn định bền vững, vẫn chịu tác động bởi yếu tố tâm lý, kỳ vọng, tiềm ẩn rủi ro tác động đến thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, bên cạnh các giải pháp từ phía Ngân hàng Nhà nước, để ổn định thị trường vàng một cách bền vững cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy - trường Đại học Nguyễn Trãi - cho biết, nhìn vào diễn biến thị trường vàng hôm nay cho thấy thị trường trong nước đang vận động không phải lúc nào cũng thuận chiều với giá vàng thế giới.

Trước hết, cần nhìn nhận rằng nguồn cung vàng miếng trong nước có giới hạn, đặc biệt với thương hiệu SJC được ưa chuộng. Khi nhu cầu dâng cao, giá dễ bị đẩy lên nhanh chóng, không nhất thiết song hành với xu hướng thế giới.

Theo ông Huy, tâm lý nhà đầu tư cá nhân đóng vai trò quan trọng. Mỗi khi vàng quốc tế lập đỉnh, tâm lý “sợ lỡ cơ hội” thường thúc đẩy dòng tiền chạy vào, khiến giá nội địa càng nóng. Dù thế giới có điều chỉnh, lực cầu ngắn hạn trong nước vẫn có thể tạo ra quán tính tăng giá.

Ngoài ra, cách niêm yết giá của doanh nghiệp cũng thường phản ánh yếu tố thận trọng trước biến động quốc tế. Khi thị trường nhiều rủi ro, biên độ mua - bán được giãn rộng để hạn chế đầu cơ quá mức và bảo vệ hoạt động kinh doanh.

"Giá vàng trong nước không phải lúc nào cũng phản ánh trực tiếp biến động thế giới. Người dân khi tham gia thị trường cần cân nhắc kỹ: Chênh lệch quá lớn đồng nghĩa rủi ro cao, nhất là khi giá thế giới điều chỉnh sâu. Nói cách khác, vàng vẫn là tài sản trú ẩn dài hạn, nhưng với diễn biến hiện tại, việc mua đuổi theo tâm lý có thể khiến nhà đầu tư chịu áp lực đáng kể nếu thị trường đảo chiều", ông Huy nói.