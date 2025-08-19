Giá vàng cao nhất từ trước tới nay

TPO - Sáng nay (19/8), giá vàng miếng SJC trên đỉnh cao 125 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn trên 120 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tăng nhanh bỏ xa giá vàng thế giới.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 124 - 125 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên 125 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay với mặt hàng này.

Vàng nhẫn cũng tăng giá theo vàng miếng nhưng thấp hơn giá vàng miếng từ 4 - đến hơn 5 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng trong nước bỏ xa thế giới.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng qua…

Hiện tại, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.331 USD/ounce, giảm 20 USD so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 106 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang tăng mạnh hơn giá vàng thế giới, dẫn đến chênh lệch giữa giá vàng miếng ở 2 thị trường này lên gần 19 triệu đồng/lượng.

Nhiều dự báo cho thấy, giá vàng SJC sớm cán mốc 130 triệu đồng/lượng, thậm chí 150 triệu đồng/lượng trong thời gian tới.

Trên thị trường tiền tệ, ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.245 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại, đồng USD tiếp tục tăng cao kỷ lục. Trong đó, Vietcombank - ngân hàng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống niêm yết giá USD ở mức 26.080 - 26.470 đồng/USD (mua - bán), tăng 20 đồng so với sáng qua.

So với đầu năm, giá bán USD tại ngân hàng thương mại đã tăng hơn 900 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.450 - 26.505 đồng/USD, tăng 20 đồng ở chiều mua và tăng 5 đồng ở chiều bán so với sáng qua.