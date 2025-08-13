Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng nhẫn tiếp đà giảm

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (13/8), giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 123,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp đà giảm.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, PNJ… đồng loạt niêm yết vàng miếng SJC không đổi 123,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp đà giảm ngày thứ 2. Cụ thể, Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

nhan.jpg
Giá vàng nhẫn tiếp đà giảm.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.349 USD/ounce, giảm 1 USD so với sáng qua.

Giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng hơn 16 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.243 đồng/USD, tăng 12 đồng so với sáng qua.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.031 - 26.455 đồng mua vào - bán ra.

Giá USD ngân hàng tăng mạnh. Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank niêm yết 26.060 - 26.450 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 40 đồng cả hai chiều so với sáng qua.

Ngân hàng BIDV niêm yết 26.070 - 26.430 đồng/USD, tăng 26 đồng cả hai chiều. Trong khi đó, giá USD Techcombank tăng lên mức 26.000 - 26.505 đồng/USD.

Trên thị trường tự do tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 26.430 - 26.500 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng miếng SJC #vàng nhẫn #giá vàng thế giới #tỷ giá USD #ngân hàng Nhà nước #thị trường vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục