Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng sẽ lập đỉnh mới?

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (11/8), giá vàng miếng SJC đứng im trên đỉnh cao 124,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cao nhất 120,8 triệu đồng/lượng. Nhiều dự báo, giá vàng sẽ tiếp tục lập đỉnh trong tuần này.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua nhưng tăng 900.000 đồng/lượng trong vòng 1 tuần.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, PNJ… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 124,4 triệu đồng/lượng.

vang1.jpg
Giá vàng miếng SJC đang ở mức cao nhất lịch sử.

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng từ 2 đến gần 5 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường ở mức 117,8 - 120,8 triệu đống/lượng mua - bán, tăng 600.000 đồng/lượng trong 1 tuần qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 117 - 120 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng từ đầu tuần trước đến nay.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.391 USD/ounce, giảm 6 đồng so với sáng qua.

Tuần qua, thị trường vàng đầy biến động khi tin đồn Mỹ sẽ áp thuế 39% với vàng thỏi nhập từ Thụy Sĩ xuất hiện vào chiều thứ Năm.

Nhiều ý kiến dự báo, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh trong tuần này. Theo đó, vàng miếng SJC có thể phá kỷ lục cũ lên mốc 125 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.228 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.017 - 26.439 đồng/USD mua vào - bán ra.

Giá USD tại ngân hàng giao dịch quanh mức 26.044 - 26.404 đồng/USD. Tại thị trường "chợ đen", giá USD quanh mốc 26.398 - 26.478 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng SJC #giá vàng thế giới #vàng nhẫn #thị trường vàng #tỷ giá USD #giá vàng mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục