Giá vàng sắp chạm đỉnh lịch sử

TPO - Sáng nay (7/8), giá vàng trong nước neo ở mức cao. Theo đó, giá vàng miếng SJC 123,8 triệu đồng/lượng, gần mức đỉnh lịch sử 124 triệu đồng/lượng được thiết lập tháng 4 vừa qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 122 - 123,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, PNJ... cùng niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức 123,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC chỉ cách mức đỉnh 124 triệu đồng/lượng lập trong tháng 4 là 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC gần chạm đỉnh 124 triệu đồng/lượng.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng hơn 35% và được đánh giá là kênh đầu tư mang lại lợi nhuận tốt nhất. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nhà đầu tư vàng nên thận trọng vì giá vàng đang ở vùng đỉnh và nên giữ ít nhất 6 tháng thay vì "lướt sóng".

Giá vàng nhẫn cũng neo ở mức cao. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.370 USD/ounce, giảm 13 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.232 đồng/USD, tăng 13 đồng so với sáng qua.

Giá USD các ngân hàng ở trong khoảng 26.030 - 26.420 đồng/USD mua - bán, tăng 50 đồng so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD ở mức 26.420 - 26.480 đồng/USD.

Cùng thời điểm, trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) - thước đo đồng USD ở mức 98,70 điểm, giảm 0,08% so với phiên trước.