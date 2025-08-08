Giá vàng tăng cao chưa từng thấy

TPO - Chiều nay (8/8), giá vàng miếng SJC lên mức kỷ lục mới 124,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng cao hơn giá vàng nhẫn tới gần 5 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 16h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng giá vàng miếng SJClên mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch buổi sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 124,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá kỷ lục mới.

Hôm qua, giá vàng miếng SJC có thời điểm tăng lên mức 124,1 triệu đồng/lượng. Trước đó, vào ngày 22/4, giá vàng miếng SJC lập kỷ lục ở mốc 124 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới.

Giá vàng miếng SJC đang ngày càng bỏ xa vàng nhẫn. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,3 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), thấp hơn 4,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 117,5 - 120 triệu đồng/lượng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.399 USD/ounce, tăng 23 USD/ounce so với phiên giao dịch buổi sáng.

Nhiều dự đoán cho thấy, giá vàng thế giới sẽ sớm tăng lên mốc 3.500 USD/ounce trong 3 tháng tới. Theo đó, giá vàng miếng SJC sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới.

Theo báo cáo thị trường tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025 vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, người mua vàng miếng SJC một năm qua đã chứng kiến giá tăng gần 50%.

Chỉ số giá vàng tháng 7 đã tăng 1,02% so với tháng 6 do số lượng vàng miếng lưu thông trên thị trường thấp; tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước; tăng 34,9% so với tháng 12/2024.