Kinh tế

Google News

Giá vàng SJC phá vỡ kỷ lục lịch sử

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (8/8), giá vàng SJC tăng lên mốc kỷ lục mới 124,1 triệu đồng/lượng, phá vỡ đỉnh lịch sử 124 triệu đồng/lượng được thiết lập hồi tháng 4. Trong khi đó, giá vàng nhẫn niêm yết cao nhất ở mức 120,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC 122,7 - 124,1 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng 7/8.

Đây là kỷ lục mới của vàng miếng SJC sau khi lập đỉnh ngày 22/4 ở mốc 124 triệu đồng/lượng.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 123 - 124 triệu đồng/lượng. Nhiều doanh nghiệp khác như Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123,8 triệu đồng/lượng.

vang-7031-21.jpeg
Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới (ảnh: Như Ý).

Đáng chú ý, khi giá vàng miếng SJC tăng cao, doanh nghiệp kinh doanh vàng thu hẹp khoảng cách mua vào - bán ra còn 1,4 triệu đồng/lượng, thay vì 2 triệu đồng/lượng như trước đây.

Động thái này được đánh giá là nhằm kích thích lực mua từ người dân trong lúc thị trường vẫn đang khá cầm chừng. Nhiều người nắm giữ vàng tiếp tục có xu hướng “găm hàng”, chờ tín hiệu rõ ràng hơn về biến động giá. Trong khi đó, bên mua cũng tỏ ra thận trọng khi nguồn cung vàng miếng khan hiếm chưa có dấu hiệu được cải thiện.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo giá vàng miếng. Cụ thể, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 117,5 - 120 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.376 USD/ounce, tăng 6 USD so với sáng 7/8.

Citigroup - một tập đoàn tài chính đa quốc gia của Mỹ - vừa nâng dự báo giá vàng thế giới sẽ tăng lên mức 3.500 USD/ounce trong 3 tháng tới, từ 3.300 USD/ounce đưa ra hồi tháng 6/2025, với ngưỡng giao dịch điều chỉnh tăng từ mức 3.100 - 3.500 USD/ounce lên mức 3.300 - 3.600 USD/ounce.

Ngọc Mai
