Giá vàng tăng cao chót vót

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (9/8), giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 124,4 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cao nhất lên 120,8 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng giá vàng miếng SJC lên mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 124,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá giá kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới.

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng từ 3,6 - 4,6 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng mua - bán.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn 117,3 - 119,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 117,5 - 120 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết. 3.397 USD/ounce, tăng 21 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.228 đồng/USD, giảm 11 đồng so với sáng qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức 24.017 - 26.439 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng sáng nay lại điều chỉnh tăng. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 25.895 - 26.405 đồng/USD, tăng 30 đồng so với sáng qua.Tại Vietcombank niêm yết giá USD 26.044 - 26.404 đồng/USD.

Ngược lại, tại thị trường "chợ đen", giá USD giảm 25 đồng chiều mua vào và giảm 115 đồng chiều bán ra về quanh mốc 26.398 - 26.478 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng SJC #đầu tư vàng #tỷ giá USD #thị trường vàng #giá vàng thế giới #kỷ lục vàng

