Kinh tế

Google News

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (12/8), giá vàng trong nước bất ngờ giảm mạnh sau khi lên đỉnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC về mốc 123,9 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 120,3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, PNJ… đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mức 123,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC mất đỉnh lịch sử.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, sáng sớm 10/8, giá bán vàng miếng và nhẫn trơn cùng lập đỉnh lịch sử, lần lượt đạt 124,4 triệu đồng/lượng và 120,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.348 USD/ounce, giảm 43 USD/ounce so với sáng qua.

Giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.231 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ lên mức 24.020 - 26.442 đồng/USD mua vào - bán ra.

Các ngân hàng thương mại tiếp tục giữ giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Cụ thể, giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.010 - 26.400 đồng/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua. BIDV niêm yết giá USD ở mức 26.044 – 26.404 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD mua vào - bán ra ở mức 26.427 – 26.497 đồng/USD, tăng so với sáng qua.

Ngọc Mai
