Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng nhẫn rẻ hơn SJC

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (16/8), giá vàng nhẫn tiếp đà giảm nhưng vẫn thấp hơn giá vàng SJC từ 4,6 - 5,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng ở mốc 124,5 triệu đồng/lượng.

1.jpg
Giá vàng nhẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC từ 4,6 - 5,5 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Giá vàng nhẫn tiếp đà giảm. Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng từ 4,6 - 5,5 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,2 - 119,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 117,5 - 119 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.335 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.249 đồng/USD, tăng 9 đồng so với sáng qua.

Với biên độ giao dịch ±5% so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần được áp dụng 26.511 đồng/USD và tỷ giá sàn 23.987 đồng/USD.

Giá USD tại ngân hàng tăng mạnh. Cụ thể, tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 26.060 - 26.450 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD cả 2 chiều so với sáng qua. BIDV niêm yết giá USD ở mức 26.091 - 26.451 đồng/USD.

Viettinbank niêm yết giá USD ở mức 25.905 - 26.445 đồng/USD, tăng 15 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD tăng mạnh lên 26.486 - 26.556 đồng/USD, tăng 42 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng qua.

Ngọc Mai
#giá vàng nhẫn #giá vàng miếng SJC #giá vàng thế giới #tỷ giá USD #vàng Việt Nam #thị trường vàng #giá vàng hôm nay

Xem thêm

Cùng chuyên mục