Giá vàng Việt Nam 'bỏ xa' thế giới gần 18 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai
TPO - 9h sáng nay (15/8), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này nới rộng khoảng cách trong nước và thế giới gần 18 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về mốc 124,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Mặc dù mất mốc kỷ lục vừa lập nhưng đây vẫn là mốc cao và duy trì khoảng cách cao hơn thế giới gần 18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm nhẹ. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

tp-v1-8201-165.jpg
Giá vàng miếng SJC tăng lên mức kỷ lục mới.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 123,5 - 124,7 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Đây là mốc cao nhất từ trước đến nay của mặt hàng này.

Trước đó, ngày 9/8, giá vàng miếng SJC lập kỷ lục 124,4 triệu đồng/lượnGiá vàng nhẫn cũng tăng mạnh nhưng vẫn thấp hơn vàng miếng từ 2 - gần 5 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 117,5 - 120,5 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức

3.336 USD/ounce, giảm 27 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 107 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới gần 18 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.240 đồng/USD, giảm 7 đồng so với sáng qua.

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng giá USD. Cụ thể, tại Vietcombank 26.100 - 26.460 đồng (mua - bán), tăng 10 đồng so với sáng qua; ACB niêm yết giá USD 26.110 - 26.460 đồng; Vietinbank giao dịch giá USD 26.108 - 26.468 đồng… Đây là mức giá cao nhất của USD trong ngân hàng.

Trên thị trường thế giới, đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu, chỉ số USD-Index giảm 0,32 điểm, xuống 97,79 điểm. Đây là ngày giảm thứ 2 liên tiếp sau khi chỉ số lạm phát Mỹ được công bố tăng nhẹ, góp phần gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép kêu gọi giảm lãi suất.

Ngọc Mai
