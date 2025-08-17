Giá vàng ‘neo’ cao, doanh nghiệp tăng mạnh mua vào

TPO - Sáng nay (17/8), giá vàng miếng SJC đứng im trên đỉnh 124,5 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng thu hẹp khoảng cách mua vào - bán ra để thu mua vàng về.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này thu hẹp khoảng cách mua vào - bán ra còn 1 triệu đồng/lượng, thay vì mức 2 - 3 triệu đồng/lượng như trước đây. Thậm chí, có thời điểm, giá vàng tăng cao liên tiếp, các doanh nghiệp kinh doanh vàng còn nới rộng khoảng cách này lên 5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng SJC thu hẹp.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Doji cũng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức trên.

Để “hút” vàng về, có doanh nghiệp như hệ thống vàng Mi Hồng còn để mức chênh lệch thấp nhất thị trường còn nửa triệu đồng/lượng đưa giá vàng về mốc 124 - 124,5 triệu đồng/lượng mua - bán.

Giá vàng nhẫnthấp hơn vàng miếng từ 4 - hơn 5 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 117,5 - 119 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.335 USD/ounce, đứng im so với sáng qua.

Hiện, giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.249 đồng/USD.

Với biên độ giao dịch ±5% so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần được áp dụng 26.511 đồng/USD và tỷ giá sàn 23.987 đồng/USD.

Giá USD tại Vietcombank - ngân hàng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống niêm yết giá mua - bán USD ở mức 26.060 - 26.450 đồng/USD mua - bán. Viettinbank niêm yết giá USD ở mức 25.905 - 26.445 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.486 - 26.556 đồng/USD.