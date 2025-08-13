Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Cục Thuế 'tuýt còi' trường hợp giấu doanh thu cho thuê nhà, văn phòng

Việt Linh
TPO - Cục Thuế cho biết vẫn còn nhiều trường hợp cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng… nhưng không kê khai, hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu. Cơ quan này đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về các hộ, cá nhân cho nhà trên địa bàn.

Trong công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố, Cục Thuế cho biết vẫn còn tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai, hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng.

Cục Thuế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, tổ dân phố phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Cục Thuế cho biết vẫn còn tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai, hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng.

Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn, báo cáo ủy ban và các sở, ban, ngành, trên cơ sở đó, đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, rà soát để xác định doanh thu, mức thuế của các hộ, cá nhân và đôn đốc các hộ, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế thường xuyên và đa dạng hình thức đến các hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Cục Thuế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan như công an, xây dựng, thông tin và truyền thông, lực lượng phòng cháy, chữa cháy... tăng cường chia sẻ, kết nối thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu giúp cơ quan thuế quản lý sát với tình hình kinh doanh thực tế tại địa bàn.

Theo quy định Thông tư 40 của Bộ Tài chính, cá nhân cho thuê nhà sẽ phải kê khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán, hoặc khai thuế theo năm dương lịch. Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.

Năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý cao nhất từ trước đến nay, đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Số thu từ hộ, cá nhân kinh doanh cũng đạt hơn 25.950 tỷ đồng, bằng 120% số thu năm trước.

Việt Linh
#thuế thuê nhà #quản lý thuế #thất thu thuế #kê khai thuế #cơ quan thuế #chống thất thu #phối hợp chính quyền

