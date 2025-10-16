Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xả nước thải ô nhiễm ra môi trường, một công ty bị phạt hơn 340 triệu đồng

Cảnh Kỳ
TPO - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với một công ty xả nước thải ra môi trường, với số tiền phạt 345 triệu đồng.

Theo đó, Công ty TNHH New Increase (VN), địa chỉ tại xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long bị phát hiện xả nước thải chưa đạt chuẩn ra môi trường. Vi phạm của công ty này được phát hiện vào tháng 8/2025.

vl.jpg
Công an tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đại diện công ty.

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Vĩnh Long) tiến hành kiểm tra và lấy mẫu nước thải sau xử lý của công ty để kiểm định.

Kết quả kiểm nghiệm xác định, mẫu nước thải sau xử lý của công ty trên có 3 thông số môi trường vượt quy chuẩn gấp nhiều lần cho phép.

Công ty TNHH New Increase đã chấp hành đóng phạt, cam kết khắc phục vi phạm trong thời gian sớm nhất.

Cảnh Kỳ
