Dịch tay chân miệng tại Vĩnh Long lan rộng

TPO - Trước tình hình số ca mắc tay chân miệng gia tăng, đặc biệt tại các trường học, ngành Y tế Vĩnh Long đang phối hợp với ngành giáo dục thực hiện các biện pháp phòng chống, kiểm tra sức khỏe học sinh trước mỗi buổi học. Trong đó, có thể đóng cửa trường học, nhà trẻ khi xuất hiện các ổ dịch có nguy cơ bùng phát diện rộng.

Theo Sở Y tế Vĩnh Long, tính tới hết tháng 9 vừa qua, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 2.160 ca mắc tay chân miệng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, với 5 ổ dịch tại trường học. Đặc biệt, thời gian gần đây, số ca mắc tay chân miệng có xu hướng tăng, khi tuần cuối tháng 9 tăng hơn 233% so với 2 tuần trước đó.

CDC Vĩnh Long tới hướng dẫn trường mầm non phòng dịch tay chân miệng. Ảnh: CDC Vĩnh Long

Để phòng chống dịch tay chân miệng thời gian tới, Sở Y tế Vĩnh Long giao các trung tâm y tế phối hợp với trạm y tế xử lý các ổ dịch tay chân miệng tại trường học. Tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo tuyến xã thực hiện đóng cửa lớp học, trường học, nhà trẻ khi xuất hiện các ổ dịch có nguy cơ bùng phát diện rộng. Chỉ đạo các trạm y tế thực hiện xác minh ca bệnh đúng hạn, đầy đủ để có thể xử lý ổ dịch kịp thời trong vòng 48 giờ.

Sở Giáo dục và Đào tạo được đề nghị chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng chống bệnh. Trong đó, tập trung khử khuẩn định kỳ lớp học, lau chùi các vật dụng dễ tiếp xúc, đồ chơi, kiểm tra sức khỏe học sinh trước mỗi buổi học.

Khi có ổ dịch xuất hiện, nhà trường phải liên hệ trạm y tế để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý kịp thời. Tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng.

Các cơ sở y tế được giao chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, sinh phẩm để phục vụ công tác điều trị. Tổ chức tốt việc cấp cứu, chăm sóc, điều trị kịp thời, hạn chế đến mức thấp nguy cơ tử vong.

Sở Y tế Vĩnh Long cũng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh nhằm phát hiện sớm các chùm ca bệnh, ổ dịch ngoài cộng đồng.