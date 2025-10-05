Vĩnh Long phát hiện ổ dịch tay chân miệng ở trường mầm non

TPO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long vừa triển khai các biện pháp điều tra, giám sát ổ dịch tay chân miệng tại Trường Mầm non Hiếu Phụng (xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long).

Ổ dịch xảy ra tại điểm trường Nhơn Ngãi, thuộc Trường Mầm non Hiếu Phụng, xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long. Ca bệnh đầu tiên phát bệnh vào ngày 15/9, ghi nhận 14 trẻ mắc bệnh tay chân miệng ở 4 lớp. Các trẻ có triệu chứng sốt, đau họng, chán ăn, loét miệng, có ban dạng phỏng nước ở tay, chân.

Sau đó, ngày 21/9, điểm trường Quang Phú (Trường Mầm non Hiếu Phụng) phát hiện thêm 2 trẻ mắc tay chân miệng, điểm trường Tân Quang phát hiện thêm 2 trẻ mắc.

CDC Vĩnh Long làm việc với Trường Mầm non Hiếu Phụng về ổ dịch tay chân miệng.

Sau khi rà soát thông tin các trường hợp bệnh tại 3 điểm trường trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Vĩnh Long ghi nhận 2 ổ dịch tại điểm trường Nhơn Ngãi và điểm trường Quang Phú. Những học sinh này được nhà trường cho nghỉ học, không đến lớp ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi bệnh, chỉ đến lớp khi hết loét miệng và các phỏng nước.

Ngay sau khi ghi nhận ổ dịch, Trung tâm Y tế địa phương phối hợp với trường điều tra dịch tễ các ca bệnh; hướng dẫn xử lý vệ sinh phòng dịch, các biện pháp phòng chống cho phụ huynh.

Ngoài ra, UBND xã Hiếu Phụng đã chỉ đạo phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, báo cáo danh sách trẻ bệnh mỗi ngày cho trạm y tế, không để lây lan ra cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, Vĩnh Long là một trong những địa phương có số ca mắc tay chân miệng có xu hướng tăng trong 4 tuần gần đây, cùng với các tỉnh thành như TPHCM, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, 9 tháng đầu năm 2025, cả nước ghi nhận gần 54.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm hơn 98%).

Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường các hoạt động truyền thông, phòng chống dịch tay chân miệng, đặc biệt trong trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo.