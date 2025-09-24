Vĩnh Long hoàn thành bệnh án điện tử trước thời hạn

TPO - Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, hiện 47 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh đã được thẩm định triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (đạt 100%), hoàn thành trước 9 ngày so với chỉ đạo của Thủ tướng và Thông tư 13/2025 của Bộ Y tế.

Kết quả là nỗ lực lớn của ngành y tế Vĩnh Long trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh về chuyển đổi số và Đề án 06.

Đại biểu theo dõi quy trình thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả bệnh viện của tỉnh Vĩnh Long nhằm hiện đại hóa công tác khám, chữa bệnh. Đây không chỉ giúp lưu trữ và tra cứu thông tin bệnh nhân nhanh chóng, chính xác, mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị, giảm thủ tục hành chính, tạo nền tảng cho việc liên thông dữ liệu y tế toàn quốc. Đồng thời, tiến tới xây dựng một nền y tế thông minh, hiệu quả và hiện đại.

TS.BS Hồ Thị Thu Hằng - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, việc thay thế bệnh án giấy bằng bệnh án điện tử giúp rút ngắn rất nhiều thời gian xử lý thủ tục. Việc này còn tăng tính chính xác trong chẩn đoán và điều trị, tạo đồng thuận trong thanh toán bảo hiểm y tế.

Được biết, việc hoàn thành thẩm định triển khai hồ sơ bệnh án điện tử cũng được Sở Y tế Vĩnh Long đăng ký công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.