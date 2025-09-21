Cục An ninh chính trị nội bộ tặng 4 cầu giao thông ở Vĩnh Long

Ngày 21/9, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long cùng đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tham dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Thường trực Ban Bí thư, Trung tướng Đinh Văn Nơi - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Đại biểu cắt băng khánh thành.

Các công trình cầu được khởi công xây dựng hồi tháng 4, gồm cầu Giồng Tre Quạ (xã Tân Hào), cầu liên xã Hưng Nhượng - Tân Hào, cầu liên ấp 8-9 (xã Hưng Nhượng) và cầu Đình (xã Hưng Nhượng). Tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng, từ nguồn đóng góp và vận động tài trợ của Cục An ninh chính trị nội bộ.

Trung tướng Đinh Văn Nơi - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an - cho biết, đây là những công trình có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đặc biệt, các công trình thể hiện sự tri ân đối với nhân dân, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều công lao đóng góp cho cách mạng trong kháng chiến.

Các cầu giao thông nông thôn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận tiện cho bà con, học sinh đi lại, vận chuyển hàng hóa thông suốt. Trung tướng Đinh Văn Nơi mong muốn, bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho rằng, mỗi nhịp cầu hôm nay đều mang nặng nghĩa tình, khởi đầu cho sự phát triển mới của địa phương, nhất là trong bối cảnh thực hiện chính quyền 2 cấp. Ông đề nghị chính quyền địa phương phối hợp duy tu, bảo trì thường xuyên, giữ gìn công trình sạch đẹp, an toàn.

Các sở, ngành liên quan nghiên cứu, lồng ghép khai thác hiệu quả 4 cây cầu với quy hoạch giao thông, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, để công trình không chỉ phục vụ đi lại mà còn mở ra không gian phát triển mới. Người dân cần chung tay bảo vệ, khai thác hợp lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.