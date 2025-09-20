Lý do dự án 5 nút giao thông trọng điểm ở Cần Thơ bị chậm

TPO - Sau gần 2 năm được phê duyệt, đến nay Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm tại Cần Thơ vẫn gặp không ít khó khăn. Việc chậm bàn giao mặt bằng ảnh hưởng đến 2 nút giao đang thi công và làm chậm toàn bộ dự án.

Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm được UBND TP. Cần Thơ phê duyệt tháng 11/2023 (duyệt chủ trương từ năm 2021), tổng vốn đầu tư 1.196 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Vì nhiều phát sinh, vướng mắc, tới nay mới 2/5 nút giao được khởi công (nút số 1 và 4). Dù vậy, các nút khởi công này cũng đình trệ, không đạt tiến độ đề ra.

Nút giao số 1 (đường Mậu Thân - 3 Tháng 2 - Trần Hưng Đạo) vẫn nguyên hiện trạng sau nửa năm khởi công.

Ban Quản lý dự án (QLDA) khu vực Ninh Kiều (chủ đầu tư) cho biết, nút giao số 1 (đường Mậu Thân - 3 Tháng 2 - Trần Hưng Đạo) khởi công tháng 3, dự kiến hoàn thành tháng 3/2026. Sau nửa năm thi công, hiện nhà thầu mới đổ bê tông hố ga, gối cống thống thoát nước mưa và… đợi mặt bằng.



Đại diện nhà thầu thi công cho biết mới nhận được một phần nhỏ mặt bằng nên chưa thể tập trung phương tiện, thiết bị, công nhân thi công nút số 1, phải tạm ngưng thi công nhiều ngày qua.

Nút giao số 1 có 41 hộ dân bị ảnh hưởng đất, trong đó 24 hộ không đủ điều kiện được bố trí tái định cư, nhưng kiến nghị được xem xét bồi thường về đất tái định cư mới giao đất cho dự án. Cùng đó, đất an ninh trụ sở công an phường Xuân Khánh cũ đã bồi thường, dừng hoạt động, nhưng chưa giao mặt bằng.

Nút giao số 4 (đường 3 Tháng 2 - Nguyễn Văn Linh).

Nút giao số 4 (đườn 3 Tháng 2 - Nguyễn Văn Linh) khởi công tháng 4, dự kiến hoàn thành tháng 4/2026. Hiện thi công đào đặt cống thoát nước mưa trên 3 nhánh. Tuy nhiên, tiến độ cũng bị ảnh hưởng do vướng hệ thống điện, cây xanh... “Chúng tôi không thể tiếp tục thi công phần việc khác khi các hệ thống kỹ thuật chưa được xử lý xong”, ông Lê Văn Toàn (đơn vị thi công) cho hay.

Nút giao này cũng còn 3 hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường. Hiện Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh khu vực Ninh Kiều kiến nghị Sở NN&MT xem xét chỉ đạo thực hiện.

Công trường thi công tại nút giao số 4.

Với nút giao số 2 (Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt), UBND quận Ninh Kiều trước đây đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, khi có mặt bằng sẽ khởi công. Còn nút số 3 (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ) dự kiến chọn nhà thầu trong quý 3/2025, nhưng giờ chưa có mặt bằng nên chưa tiến hành lựa chọn thầu.

Hai nút giao này gặp khó khi các hộ dân có nhà xây dựng trên đất mương, lộ giới do nhà nước quản lý. Chủ đầu tư đề nghị địa phương sớm họp Hội đồng bồi thường, thẩm định giá để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, sở ngành cho ý kiến với hộ xây dựng lấn chiếm mương, lộ giới đường có được cấp phép cải tạo, sửa chữa nhà hay không.

Riêng nút số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4), Ban QLDA khu vực Ninh Kiều đang phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực I kiểm đếm, đo đạc. Dự kiến trong quý 4/2025 sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Về tình hình giải ngân, luỹ kế tới nay giải ngân được hơn 300 tỷ đồng. Năm 2025, dự án được giao kế hoạch vốn 300 tỷ đồng, tới nay giải ngân được hơn 117 tỷ đồng (gần 40% kế hoạch năm).

Theo lãnh đạo Ban QLDA khu vực Ninh Kiều, việc chậm bàn giao mặt bằng không chỉ ảnh hưởng đến hai nút giao đang thi công, mà còn làm chậm toàn bộ dự án. Ban đề nghị các đơn vị liên quan và chính quyền các phường sớm hỗ trợ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu tiếp tục thi công.