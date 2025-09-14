Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Khắc phục tình trạng ngập Quốc lộ 1 đoạn qua bến xe ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
TPO - Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo đơn vị quản lý đoạn Quốc lộ 1 qua bến xe Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời khơi thông hệ thống thoát nước để hạn chế tình trạng ngập do triều cường.

Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Xây dựng nâng cấp, khắc phục tình trạng ngập trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua bến xe Bình Minh (thị xã Bình Minh cũ), đặc biệt khi đoạn đường này lưu lượng xe lớn, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, tình trạng úng ngập còn ảnh hưởng hoa màu của các hộ dân xung quanh.

vl1.jpg
Tình trạng ngập úng trên Quốc lộ 1 đoạn qua bến xe Bình Minh.

Trả lời cử tri, Bộ Xây dựng dẫn báo cáo của Cục Đường bộ cho thấy, tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua bến xe Bình Minh dài khoảng 300m, quy mô 4 làn xe, có giải phân cách giữa, hiện trạng mặt đường êm thuận, không phát sinh hư hỏng. Tuy nhiên, đoạn đường này có xảy ra ngập cục bộ mỗi khi triều cường.

Để giải quyết tình trạng trên, Bộ Xây dựng đã chấp thuận kế hoạch sửa chữa hệ thống thoát nước một số đoạn trên, giao Cục Đường bộ thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2026.

Trong giai đoạn này, Cục Đường bộ được giao tăng cường bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời khơi thông hệ thống thoát nước để hạn chế tình trạng ngập nước do ảnh hưởng của triều cường.

Cảnh Kỳ
#Quốc lộ 1 ngập úng #Vĩnh Long #Bộ Xây dựng #Cục Đường bộ Việt Nam #cử tri

