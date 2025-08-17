Vĩnh Long cao điểm tuần tra, xử lý tàu cá ‘3 không’

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý dứt điểm các tàu cá “3 không”. Theo dõi, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ trong bờ các hành vi móc nối, đưa tàu cá, ngư dân đi vi phạm vùng biển nước ngoài, tháo gửi thiết bị giám sát hành trình…

Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Vĩnh Long cho biết, toàn tỉnh có 4.652 tàu cá đăng ký khai thác thủy sản. Trong đó, có 2.263 tàu dài từ 15m trở lên (hoạt động xa bờ), chiếm hơn 48%; còn lại 2.389 tàu dưới 15m. Tổng số tàu được cấp phép là 4.457 tàu, đạt gần 96%. Tàu đã đăng kiểm là 2.791 tàu, đạt gần 94% tổng số tàu thuộc diện đăng kiểm…

Tỉnh Vĩnh Long có hơn 23 ngàn người lao động trên biển. Thời gian qua, tỉnh không phát sinh tàu cá vi phạm khai thác trái phép vùng biển nước ngoài, vi phạm về khai thác thủy sản vượt ranh, vi phạm về không duy trì hoạt động thiết bị giám sát trên tàu.

Từ đầu năm 2025 đến nay, hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS) của Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã ghi nhận 2.529 lượt tàu mất tín hiệu kết nối trên 6 giờ, giảm 400 lượt so với cùng kỳ 2024; có 11 lượt tàu mất kết nối VMS trên 10 ngày, giảm 8 tàu so với cùng kỳ 2024.

Đến cuối tháng 7, toàn tỉnh đã lập danh sách 195 tàu cá thuộc nhóm nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp. Theo đánh giá, tỷ lệ tàu đăng kiểm, được cấp giấy phép khai thác thủy sản chưa đạt 100% theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT). Tình trạng tàu mất tín hiệu giám sát khi hoạt động trên biển vẫn còn xảy ra thường xuyên…

Khu neo đậu tại cảng cá Định An, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: CK

Tại chuyến kiểm tra cảng cá Bình Đại và chủ trì cuộc làm việc về tình hình khai thác thủy sản IUU mới đây, ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban Chỉ đạo về chống khai thác IUU tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác.

Đồng thời, quyết tâm khắc phục các hạn chế, thiếu sót được các đoàn kiểm tra Bộ NN&MT chỉ ra, các yêu cầu khắc phục theo đánh giá của đoàn thanh tra Ủy ban Châu Âu (EC) lần thứ 4, chuẩn bị tốt nhất các nội dung làm việc với đoàn thanh tra lần thứ 5 của EC; tiếp tục thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chống khai thác IUU.

Ông Thiện lưu ý, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ tàu thực hiện đăng kiểm, giấy phép tàu cá đạt mục tiêu theo yêu cầu của Bộ NN&MT (100%); xử lý dứt điểm 115 tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác thủy sản); tuyên truyền, vận động chủ tàu cá tuân thủ nghiêm túc quy định về khai thác thủy sản, giám sát hành trình tàu cá, không khai thác vượt ranh giới trên biển và thực hiện thủ tục cập cảng, rời cảng cá đúng quy định.

Thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý các tàu cá “3 không”, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá vi phạm khai thác IUU, nhất là tại các khu vực cửa sông, ven biển trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ trong bờ các hành vi móc nối, đưa tàu cá, ngư dân đi vi phạm vùng biển nước ngoài, tháo gửi thiết bị VMS. Quan tâm bố trí, phân bổ ngân sách nhà nước cho các sở ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trong thời gian tới...