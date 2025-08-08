Chủ tịch Quốc hội kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản tham gia xây dựng chuỗi giá trị bền vững

TPO - Ngày 8/8, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), tổ chức hội nghị gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các bộ ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và lãnh đạo các địa phương Cần Thơ, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau. Về phía Nhật Bản có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki; Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Obuchi Yuko cùng hơn 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Đỗ Thanh Bình – Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm của ĐBSCL, có vai trò quan trọng về kinh tế - xã hội, cửa ngõ giao thương quan trọng của cả nước và quốc tế. Cần Thơ có nhiều thế mạnh, tiềm năng, triển vọng phát triển, được xác định thành trung tâm phát triển vùng ĐBSCL.

Theo ông Bình, TP. Cần Thơ mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng. Trong bối cảnh mới, Cần Thơ đang nỗ lực tạo đột phá, thu hút đầu tư hiệu quả, định hình một hệ sinh thái phát triển hiện đại và bền vững, đa ngành, từ nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái. Nơi hội tụ các vùng kinh tế đặc thù với hơn 72km bờ biển, là đầu mối giao thương kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế qua hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, hàng không, đường biển…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Obuchi Yuko tại sự kiện.



Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là một hình mẫu thành công của hợp tác song phương, được xây dựng trên nền tảng hơn 50 năm tin cậy chính trị, tương đồng văn hóa và gắn kết lịch sử. Hiện có hơn 2.500 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam; còn cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có hơn 600.000 người (lớn thứ hai trong các cộng đồng người nước ngoài tại nước này).

Theo Chủ tịch Quốc hội, ĐBSCL được mệnh danh ‘vựa lúa’ của Việt Nam, đóng góp khoảng 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng và 70% sản lượng trái cây của cả nước… Mặc dù tiềm năng rất lớn, nhưng vùng này đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu, thách thức về nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông, hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, liên kết vùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay, Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và chuyển giao công nghệ; hết sức trân trọng những đóng góp to lớn của Nhật Bản thông qua các dự án ODA, như cầu Cần Thơ, dự án nâng cấp Đại học Cần Thơ.

Về hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và vùng ĐBSCL trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, hai bên cần tập trung vào các lĩnh vực chiến lược. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch, nông nghiệp thông minh. Mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ đầu tư tài chính mà còn chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ hiện đại, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, quản trị doanh nghiệp...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045. Trong hành trình này, Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định ĐBSCL đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam luôn đặt con người làm trung tâm, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tích cực tham gia xây dựng các chuỗi giá trị bền vững, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của cả hai bên.

Bà Obuchi Yuko - Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam bày tỏ, đây là dịp hết sức ý nghĩa để cùng thảo luận về định hướng phát triển của khu vực ĐBSCL sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Bà Obuchi Yuko cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác, góp phần đưa mối quan hệ chính trị giữa Nhật Bản và Việt Nam lên một tầm cao mới, sâu sắc hơn, bền chặt hơn.