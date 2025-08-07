Cần Thơ: Xã, phường được làm chủ đầu tư các công trình công ích

TPO - UBND xã, phường ở Cần Thơ được giao tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông sử dụng chung thuộc các khu đô thị, dân cư, tái định cư, làm chủ đầu tư các công trình dịch vụ công ích trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ thống nhất tạm giao UBND xã, phường quản lý tài sản hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện trước khi dừng hoạt động, căn cứ theo địa giới hành chính cấp xã mới.

UBND xã, phường có trách nhiệm tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung tại các khu đô thị, khu dân cư, tái định cư, các công trình giao thông trên địa bàn.

Cần Thơ giao UBND xã, phường làm chủ đầu tư các công trình công ích trên địa bàn.

UBND TP. Cần Thơ cũng giao UBND xã, phường làm chủ đầu tư các công trình dịch vụ công ích trên địa bàn kể từ ngày 1/7/2025; ký hợp đồng thực hiện các hợp đồng dịch vụ công ích (vệ sinh, môi trường, chiếu sáng, cây xanh...) tới hết năm nay, tổng hợp kinh phí gửi Sở Tài chính để tham mưu Thành phố phân bổ.

Về trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng; xử lý kịp thời, triệt để các hành vi vi phạm.

Cấp xã cũng được giao chủ động rà soát, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng; nâng cao vai trò người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về xây dựng; tham mưu UBND Thành phố các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý.

Trong tháng 8 này, Sở Xây dựng cũng phải tham mưu cho Thành phố ban hành các quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng.