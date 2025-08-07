Cần Thơ: Tổng kiểm tra thu phí giữ xe

TPO - Sở Tài chính, Sở Y tế và UBND các xã, phường được giao phối hợp kiểm tra toàn diện hoạt động thu phí trông giữ xe trên địa bàn, nghiên cứu miễn phí giá giữ xe tại các bệnh viện công lập.

Động thái được UBND TP. Cần Thơ đưa ra sau khi có phản ánh của người dân về tình trạng thu phí giữ xe cao bất thường tại chợ An Hòa (phường Cái Khế), và một số địa điểm công cộng, bệnh viện công trên địa bàn.

Bãi giữ xe chợ An Hoà (Cái Khế, Cần Thơ) bị phản ánh thu phí cao vượt nhiều lần quy định.

UBND TP. Cần Thơ giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND phường Cái Khế và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động thu phí giữ xe tại chợ An Hòa, các chợ và địa điểm công cộng tương tự trên địa bàn. Việc kiểm tra phải thực hiện khẩn trương, xác định rõ hành vi, trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và công khai kết quả để người dân biết và giám sát, báo cáo về Thành phố trước ngày 10/8/2025.

Sở Tài chính Cần Thơ cũng được giao phối hợp với Sở Y tế rà soát, tham mưu điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ xe tại các bệnh viện công lập theo hướng phù hợp, đúng quy định, nghiên cứu phương án miễn phí hoàn toàn nếu đủ điều kiện. Trường hợp không thể miễn phí đồng loạt, xây dựng phương án áp dụng mức giá giữ xe thấp nhất có thể, hợp lý với khả năng chi trả của người dân, ưu tiên miễn phí cho các đối tượng yếu thế, như người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi… Báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền trong tháng 8/2025.

Trước đó, ngày 17/6, ông Quốc Hưng (phường Tân An, TP Cần Thơ) cùng nhóm bạn đến nhà người quen trong khu vực chợ An Hòa và gửi 6 chiếc xe (5 xe máy, 1 xe đạp điện) tại bãi giữ xe của chợ từ 11h. Đến 18h cùng ngày, khi ra lấy xe, cả nhóm “tá hỏa” khi mỗi chiếc xe phải trả tiền giữ xe đến 43.000 đồng. Nhân viên nhà xe chợ này lý giải, giá giữ xe tại chợ áp dụng mức 3.000 đồng/lượt cho khu giờ sáng (từ 5h - 14h); sau 14h tính phí 10.000 đồng/giờ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Tài chính Cần Thơ cho hay, giá giữ xe trên địa bàn hiện nay áp dụng theo Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Thành phố. Theo đó, bãi xe đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước (như chợ An Hòa) tối đa với xe máy 5.000 đồng/lượt ban ngày (5h-18h), và 6.000 đồng/lượt ban đêm (18h - trước 5h sáng hôm sau); với xe đạp điện tương ứng 3.000 và 4.000 đồng/lượt.

Ngày 5/8, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Cái Khế có công văn yêu cầu Công ty CP Đầu tư và xây dựng TP. Cần Thơ (đơn vị quản lý, vận hành chợ An Hoà) cung cấp phương án thu giá dịch vụ trông giữ xe tại chợ An Hòa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để có hướng xử lý.