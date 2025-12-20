Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang mở cho xe lưu thông từ sáng 22/12

Cảnh Kỳ
TPO - Dự kiến, từ 9h sáng 22/12, tuyến chính đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang sẽ chính thức mở cho phương tiện của người dân đi lại. Phương tiện được đi từ nút giao IC2 (cảng Cái Cui) tới nút giao IC5 (Vị Thuỷ - Hậu Giang cũ).

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) - chủ đầu tư cho biết, dự án thành phần cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang (thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông) đã khánh thành tuyến chính ngày 19/12. Ban đầu, chủ đầu tư dự kiến mở khai thác đoạn cao tốc này từ sáng 20/12.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, do cần thêm thời gian dọn dẹp mặt đường, di dời máy móc, thiết bị trên công trường và kiểm tra điều kiện khai thác, nên phải lùi thời điểm khai thác đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang sang 9h ngày 22/12.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau gồm 2 dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau, đã thông xe kỹ thuật ngày 19/12.

Theo đó, từ 9h ngày 22/12, phương tiện lưu thông qua cao tốc từ Cần Thơ về Hậu Giang (cũ) theo hướng: Từ Quốc lộ 91B hướng về cảng Cái Cui (phường Cái Răng, Cần Thơ); khi đến vòng xoay đường vào cảng Cái Cui, các phương tiện rẽ vào đường dẫn tới nút giao IC2 và lên cao tốc. Ra khỏi cao tốc tại nút giao IC5 (xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ) để đi Quốc lộ 61B.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ Quốc lộ 61B vào đường dẫn nút giao IC5 để vào đường cao tốc. Ra khỏi cao tốc tại nút giao IC2 để đi Quốc lộ 91B.

Trước mắt, đoạn cao tốc này chỉ cho phép ô tô lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h. Tốc độ ở các nhánh thuộc nút giao tối đa 40km/h.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài hơn 110km, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2, đi qua Cần Thơ, Kiên Giang và Cà Mau, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài hơn 37,6km, đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73km.

Cảnh Kỳ
