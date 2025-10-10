Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đề xuất trụ sở tỉnh Hậu Giang cũ làm trung tâm đổi mới sáng tạo, trường đại học

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi hợp nhất 3 địa phương (Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang), nhiều trụ sở hành chính quy mô lớn vẫn chưa được khai thác. Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên cho biết, thành phố đang xây dựng phương án sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công.

Sáng 10/10, tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa (TP. Cần Thơ), có cử tri băn khoăn, sau sáp nhập tỉnh, kết thúc hoạt động cấp huyện và sáp nhập xã, nhiều trụ sở cơ quan hành chính các cấp vẫn chưa được khai thác, sử dụng. Cử tri kiến nghị Thành phố có giải pháp cụ thể để bố trí, sử dụng hợp lý hệ thống trụ sở này, tránh lãng phí.

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên cho biết, Thành phố xác định, sử dụng trụ sở để tránh lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Tài chính.

z7101473808266-3390dff6bc61d8d362fed459f76b39a5-8833.jpg
Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, trực tiếp giải đáp các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Nhật Huy.

Ông Tuyên cho biết, đối với các trụ sở hành chính cấp xã, phường, Thành phố cơ bản đã bố trí, sử dụng hiệu quả theo nguyên tắc với 3 xã nhập lại, 1 trụ sở cho khối Đảng, 1 trụ sở cho UBND, phần còn lại ưu tiên cho lực lượng công an và quân sự. “Nhờ vậy, hầu hết trụ sở hành chính cấp xã, phường đã được khai thác, đáp ứng yêu cầu hoạt động bộ máy”, ông Tuyên nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo TP. Cần Thơ cũng ghi nhận, hiện còn 2 khu hành chính quy mô lớn của tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây chưa được khai thác. Thành phố đang xây dựng các định hướng để phát huy hiệu quả khối tài sản công này.

Cụ thể, khu hành chính tỉnh ủy Hậu Giang cũ đã được Thành phố đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo cấp vùng.

Đối với khu trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang cũ, Thành phố sẽ làm việc với các trường đại học trên địa bàn, trong đó có Đại học Cần Thơ, để nghiên cứu phương án sử dụng, có thể bố trí một số cơ sở đào tạo, nghiên cứu tại đây.

“Việc chuyển đổi và khai thác hiệu quả tài sản công là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thành phố sẽ đặc biệt quan tâm, bảo đảm không để lãng phí quỹ đất và cơ sở vật chất hiện có”, ông Tuyên nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng báo cáo một số kết quả nổi bật: Thành phố đã hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, dột nát với gần 11.000 căn được hỗ trợ; triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới.

Dù vậy, ông Tuyên cũng thẳng thắn nhìn nhận một số chỉ tiêu chưa đạt kỳ vọng, trong đó giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 40%, thấp hơn mức bình quân cả nước khoảng 10%. Đây là “nút thắt”, Thành phố quyết tâm tháo gỡ trong những tháng cuối năm.

Về nông nghiệp, ông Tuyên cho biết thành phố đã đăng ký tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp đến năm 2030 với diện tích 170.000 ha (53% tổng diện tích đất lúa toàn thành phố). Tổng mức đầu tư cho đề án tại Cần Thơ khoảng 2.750 tỷ đồng, tập trung vào đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân - hợp tác xã và doanh nghiệp.

Nhật Huy
#Cần Thơ #trụ sở #sau sáp nhập #đầu tư công

