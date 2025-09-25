Sử dụng khu đất trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ như thế nào?

TPO - Sở Tài chính TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về việc sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp trên địa bàn thành phố. Trong đó có trụ sở UBND TP Thủ Đức trước đây, tại địa chỉ số 168 đường Trương Văn Bang, phường Cát Lái.

Sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, trụ sở này được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Trung tâm Phục vụ hành chính công (thuộc Văn phòng UBND TPHCM) cùng sử dụng.

Hiện nay, cơ sở này đang được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cải tạo, sửa chữa để kịp bố trí cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Địa chỉ nhà, đất số 168 Trương Văn Bang (trụ sở UBND TP Thủ Đức trước đây)

Ảnh: Ngô Tùng

Ngoài ra, phần diện tích tại tòa nhà 2 tầng số 39 đường Nguyễn Văn Kỉnh (phía sau khu đất số 168 Trương Văn Bang) đã được Văn phòng UBND TPHCM tiếp nhận để làm việc.

Ngày 12/8, Bộ Công an có công văn đề xuất UBND TPHCM chuyển giao địa chỉ nhà, đất số 168 đường Trương Văn Bang để phục vụ mục đích an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Sở Tài chính đã đề xuất phương án tiếp tục sử dụng khu nhà, đất trên theo kết luận của Thành ủy TPHCM, tức là bố trí địa chỉ này cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Trung tâm Phục vụ hành chính công (thuộc Văn phòng UBND TPHCM) cùng sử dụng.

Đồng thời, phúc đáp Bộ Công an không thể bố trí điều chuyển nhà đất này và giới thiệu 2 địa chỉ nhà, đất để Bộ Công an xem xét, lựa chọn làm địa điểm bố trí cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp dữ liệu.

Hai địa chỉ được đề xuất là: nhà, đất số 4 Dương Quang Đông, phường Chánh Hưng (trụ sở UBND quận 8 trước sắp xếp, hiện để trống) và nhà, đất số 9-11 Tân Phú, phường Tân Mỹ.

Trong trường hợp Thành ủy, Đảng ủy UBND TPHCM thống nhất với đề xuất của Bộ Công an, UBND TPHCM phối hợp Bộ Công an thực hiện thủ tục điều chuyển nhà, đất nêu trên theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, bố trí nhà, đất số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức làm Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Việc bố trí trụ sở làm việc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ được thực hiện trên cơ sở báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng nhà, đất sau sắp xếp.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM diễn ra hôm 15/9 vừa qua, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã nhắc đến một việc mà ông cho là chưa được chú ý đến thời gian qua: việc sắp xếp lại các trụ sở đất công để tránh lãng phí.

Theo ông Quang, cần coi việc khai thác công tác này như một nguồn lực rất quan trọng của thành phố nhằm đầu tư, tập trung cho giáo dục, y tế và các công trình công cộng. “Chừng nào hết cách rồi mới đem đi đấu giá bán. Nhưng chúng ta phải làm nhanh vì có cơ quan Trung ương đã xin thành phố do thấy thành phố bỏ hoang, không làm”, ông nêu.

Từ 12.000-13.000 căn nhà ở xã hội tái định cư đang bỏ không và mỗi năm Sở Xây dựng phải chi hơn 100 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng để tránh xuống cấp, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý phải giải quyết ngay chỗ này chứ không “tất cả chúng ta sẽ bị kiểm điểm vì lãng phí”. Ông đề nghị, trước mắt ưu tiên bố trí cho các cán bộ từ 2 địa phương là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để họ đảm bảo cuộc sống ổn định, phục vụ tốt cho công việc. “Ưu tiên cho đối tượng này, sau đó là đối tượng phải tái định cư trên các dự án mà chúng ta phát triển thành phố sau này”, ông Quang nêu rõ.